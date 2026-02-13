「水のある景色を将来世代に」Water Scape株式会社 代表取締役社長・川崎雅俊が語る

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』 (毎週水曜 21時00分～21時30分)。2月11日(水)は、Water Scape株式会社 代表取締役社長・川崎雅俊をゲストに迎えた。

川崎は元々サントリーの研究者として、水を持続的に使うための活動に従事。「水のある景色を将来世代に受け継ぎたい」という願いから、サントリーの社内起業制度「フロンティア道場」を利用して会社を設立した。「ビジネスとして成立させないと、サステナビリティ活動自体がサステナブルにならない」という信念から、会社という形で事業を展開することを決意したと明かした。

水のサステナビリティについて「日本は皆が森や自然環境を守り続けてきた結果、持続的に水が使える状態」と説明。特に地下水は見えないため、気づかないうちに枯れていく可能性があるという。「工業化が始まって百年。その間に、知らず知らずのうちに使える水が減っている可能性がある」と語り、早めの「健康診断」の重要性を強調した。

提供しているサービスについて、「自分たちがどういう水を使っているか知らないお客様がまず調査を依頼される」と説明。水の量を中心に診断し、アクションプランを提案し、それが「お客様の行動変容につながっている」と手応えを語った。

起業を目指す人へのアドバイスとして「お客様の声をたくさん聞くことが重要。その数をこなさないと、リアリティのないものになってしまう」と答えた。自身の性格は「非常に臆病」と分析しながらも、「飛び込んでいけば意外とみんな聞いてくれる。殻を破ると意外と大したことなかったと思える」と話した。また「恐れず何とか乗り越えていく、それが続くのが人生かもしれない」と語った。

大切にしている言葉として、サントリーの「人と自然と響き合う」を挙げ、「人だけでも成立しないし、自然だけでも成立しない。お互いが関わり合うことでこれからの社会がつくられていく、その考え方をきれいに表してると思う」と理念への共感を示した。

仕事に没頭し、お客様のためになることに全集中する日々を送るが「ストレスはない」という川崎。新井は「いやぁ、優しい素敵な方でした」と感想を述べた。

