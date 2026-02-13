【2026年度版｜無料】30分でわかる“成果につながる”Instagram運用 最先端セミナー開催！

■ セミナー概要

株式会社BOTANICO

AI検索時代において、Instagramは「投稿する場所」から“選ばれるブランドを構築する場所”へと進化しています。

・ フォロワーを増やすだけで終わらない設計

・ 保存・検索・AI流入を意識した投稿戦略

・ 問い合わせ・商談につながる導線設計

・ 2026年版アルゴリズム対応の最新トレンド

を、30分で凝縮して解説します。

「頑張って投稿しているのに成果が出ない」

「AI時代にどう差別化すべきかわからない」

そんな企業・個人事業主・広報担当者の方に向けた“今すぐ改善できる実践型セミナー”です。

お申込みはこちら(https://forms.gle/4wPwfsvun4CVqRVk9)

■ こんな方におすすめ

・Instagramを運用しているが売上に結びついていない

・フォロワーは増えても問い合わせが増えない

・AI検索時代のSNS活用法を知りたい

・企業ブランディングを強化したい

・2026年のInstagramトレンドを先取りしたい

■ セミナーで得られること

・成果につながるアカウント設計の考え方

・保存率・プロフィール遷移率を高める投稿構造

・AI時代に評価されるコンテンツ設計

・中長期で“資産化”するInstagram運用の全体

■ 開催概要

日時：2026年3月11日（水）15:00～15:30

形式：オンライン開催

参加費：無料

お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBZ83zgcXSMtgGzvEdvskVSKTovIonKqVHUshKRznLz3PJMg/viewform)