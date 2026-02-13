【2026年度版｜無料】30分でわかる“成果につながる”Instagram運用 最先端セミナー開催！
・ フォロワーを増やすだけで終わらない設計
「頑張って投稿しているのに成果が出ない」
・Instagramを運用しているが売上に結びついていない
・成果につながるアカウント設計の考え方
日時：2026年3月11日（水）15:00～15:30
■ セミナー概要
AI検索時代において、Instagramは「投稿する場所」から“選ばれるブランドを構築する場所”へと進化しています。
・ 保存・検索・AI流入を意識した投稿戦略
・ 問い合わせ・商談につながる導線設計
・ 2026年版アルゴリズム対応の最新トレンド
を、30分で凝縮して解説します。
「AI時代にどう差別化すべきかわからない」
そんな企業・個人事業主・広報担当者の方に向けた“今すぐ改善できる実践型セミナー”です。
お申込みはこちら(https://forms.gle/4wPwfsvun4CVqRVk9)
■ こんな方におすすめ
・フォロワーは増えても問い合わせが増えない
・AI検索時代のSNS活用法を知りたい
・企業ブランディングを強化したい
・2026年のInstagramトレンドを先取りしたい
■ セミナーで得られること
・保存率・プロフィール遷移率を高める投稿構造
・AI時代に評価されるコンテンツ設計
・中長期で“資産化”するInstagram運用の全体
■ 開催概要
形式：オンライン開催
参加費：無料
お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBZ83zgcXSMtgGzvEdvskVSKTovIonKqVHUshKRznLz3PJMg/viewform)