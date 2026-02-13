『原神』新バージョン「Luna Ｖ」が2月25日（水）にリリース！モンドから始まった旅の記憶を辿ろう！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、『原神』新バージョン「Luna Ｖ」空月の歌・変奏「風を捕まえる帰郷者」が2月25日（水）にリリースされることを本日発表しました。

新キャラクター「ファルカ」の登場や、旅路の始まりの地である「モンド」での西風騎士団が主催する新イベントの開催、その他新情報をお知らせいたします。

「風を捕まえる帰郷者」最新PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V30u55XoYrE ]

大団長「ファルカ」がいよいよ実装！

バージョン「Luna Ｖ」では、旅人の皆さんにとって馴染み深い、西風騎士団の大団長であり「北風騎士」でもある「ファルカ」がついにプレイアブルキャラクターとして登場します。

★5 ファルカ

CV：杉田智和

◇元素：風

◇武器：両手剣

◆西風騎士団の大団長ーーモンドを守る北風騎士。

戦闘において、ファルカの二刀流スタイルは2種類の元素ダメージを同時に与えることができ、より多彩な戦術を生み出す。元素スキルは通常攻撃を強化すると同時に、チームメンバーの元素タイプに応じて右手の大剣のダメージタイプを炎、水、雷、または氷元素に変化させ、左手の大剣は風元素ダメージへと変化させる。強化された通常攻撃を放つことで、特殊な元素スキルの発動頻度を高めたり、スタミナを消費しない特殊な重撃を発動したりすることが可能になり、柔軟な選択肢を提供しつつ優れた攻撃性能を発揮する。また、ファルカの「魔導秘儀」効果により、特殊な元素スキルと重撃をさらに頻繁に使用できるようになり、全体的なダメージ効率が向上する。

旅人の皆さんは、モンドのストーリーで初めてファルカの存在を知ったかと思います。そこでの彼の印象は「自由奔放でのんびりとしている」だったのではないでしょうか？しかし、ナド・クライのストーリーでは、細かいことにこだわらない豪快さと、頼りがいのある一面を見せてくれました。

彼の伝説任務ではより深い背景が明かされ、北風の王狼が危機に陥る中、ファルカが皆を率いて新たな災難「ワイルドハント」に立ち向かいます。

また、ファルカが戦闘中にもう一つの狼の魂の破片を打ち倒すと、彼の二振りの武器に適用できる新たな武器外観を無料で獲得できます。

バージョン「Luna Ｖ」のイベント祈願の前半では、「ファルカ」が初登場し、「フリンズ」が復刻登場します。後半では「スカーク」と「エスコフィエ」が復刻されます。

また、今回のバージョンアップでは、モンドキャラクターの集録祈願も同時に復刻します。

新たなイベント情報

今回のバージョンアップでは、旅の始まりにまつわる思い出を振り返りながらモンドのなじみ深い仲間たちと再会できるメインイベントが登場します。印象的な場面の数々を通じて、初めてテイワット大陸に降り立った懐かしいあの頃を追体験しましょう。

西風騎士団も楽しいコンテンツをいくつか用意しています。イベント「思い出のまちがい探し」では、過去の冒険で訪れた場所にちょっとした変化が加えられているので、「探索写真機」でその違いを記録していきましょう。もう一つのイベントでは、仲間たちそれぞれの好みに合わせたドリンクを調合しながら、絆を深めることができます。

よりスリリングな体験を求める皆さんは、飛行挑戦と戦闘挑戦にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？戦闘挑戦では、謎めいた騎士の影を召喚して敵の弱点を突くことができます。これらの挑戦を達成すると、すべての法器キャラクターが装備できる水晶玉の武器外観「幻のギフト・スターオーメン」を獲得できます。

さらに、ナタ、フォンテーヌ、スメールの冒険中に訪れた数々の名所を巡る撮影コンテンツや、押し寄せる敵の集団を迎え撃つタワーディフェンスゲームなどの新しいミニゲームが登場したり、新たな「のんびり旅行記」も追加されます。

そして「星々の幻境」では、ボイスチャット機能が実装され、この機能を活用した新たなゲームプレイも楽しめるようになります。また、ゲーム内イベントを通じて、ドールの新たなおしゃれアイテム「敏腕フクロウの使者」を無料で入手できます。

◆『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーは美しいテイワット大陸を旅していきます。プレイヤーの視点となる謎に包まれた「旅人」は、離れ離れになった兄妹を探す旅に出ます。バージョン「空月の歌」より、7つ目となる地域ナド・クライが開放されます。プレイヤーはそれぞれ違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターと出会い、元素反応を駆使した戦闘技術を身につけ、テイワットの秘密を解き明かしていきます。また、クロスプラットフォームデータ保存機能とマルチプレイ機能を通じて、一人で、またはフレンドと共にPlayStation(R)5、 Xbox、 PC、 Android そして iOSなど、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を続けることができます。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

