【掲載料0円】デジタルギフトの新規参画ブランド募集を強化。2008年からの運営ノウハウで、全国の店舗への送客とブランド認知拡大を支援

SBギフト株式会社

ソフトバンクグループにおいてデジタルギフト事業を展開するSBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：大和 清隆、以下「SBギフト」）は、既存の募集枠を拡充し、自社商品を「デジタルギフト化」することで、新たな顧客接点と店舗送客を狙うサプライヤー企業様を広く募集いたします。

■ 募集背景と目的

デジタルギフト市場は、企業の販促キャンペーンや福利厚生、SNSでのソーシャルギフト需要の増加に伴い、急速な拡大を続けています。SBギフトは2008年のサービス開始以来、デジタルギフトのパイオニアとして「今のキモチをギフトで贈る」文化を醸成してまいりました。

この度より多様なギフト体験をユーザーに提供するため、全国で店舗展開をされている事業者様を中心に、新たなサプライヤーブランドを募集いたします。

■ サプライヤー企業様が参画する4つのメリット

■ 導入までのフロー

お問合せはこちら :https://www.softbankgift.co.jp/contact-partner- 掲載料・固定費「0円」の低リスク運用初期費用および月額費用は一切かかりません。ブランド企業様のご負担を最小限に抑え、売上に応じた精算のみでスタートいただけます。- 圧倒的な送客効果と新規顧客との接点自社販売サイト「ポチッとギフト」に加え、累計ユーザー数3,500万人を超える「LINEギフト」※、さらには大手企業（金融、通信、保険等）の販促ノベルティとしての採用により、強力な店舗送客を実現します。※「LINEギフト」への掲載はLINEヤフー株式会社の審査が必要です。- 2008年からの安定稼働と豊富なノウハウ累計発行本数1億本以上の実績に基づき、契約から運用開始、精算までをトータルサポート。デジタルギフト運営特有の課題を熟知しているため、安心してお任せいただけます。- 選べる消込方式既存のPOSレジを活用する「バーコード読取型」に加え、システム改修なしで導入可能な「番号消込型」も提供しており、店舗様側の状況に合わせたスムーズな導入が可能です。

最短3～5ヶ月程度（最短事例2ヶ月）で運用を開始いただけます。

1. お問い合わせ・お打ち合わせ：商品選定や条件面の調整

2. 審査・契約締結：社内審査や契約書の締結

3. 商品登録・オペレーション確認：マニュアル整備等

4. 運用開始

■ 本件に関するお問い合わせ先

まずは情報交換を兼ねて、貴社商品のデジタルギフト化の可能性についてお話しさせてください。

「自社の商品がデジタルギフトに向いているか知りたい」「具体的な送客実績を聞きたい」といったご相談も歓迎しております。

■SBギフト株式会社 会社概要

お問合せはこちら :https://www.softbankgift.co.jp/contact-partner

SBギフト株式会社は、ソフトバンクグループの一員として、メールやSNSで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、地域活性化に貢献する「地域活性化クーポン」などを提供しています。ソフトバンクグループの一員として豊富な導入実績とノウハウを活かし、企業の販促キャンペーンや自治体の課題解決など、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

URL ： https://www.softbankgift.co.jp/