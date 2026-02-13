プレーオフ出演者情報第4弾！Dリーグ プロダンスチーム『 Valuence INFINITIES 』の来場が決定！！

一般社団法人Ｔリーグ

プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第3弾として、Dリーグで活躍中のプロダンスチーム『 Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）』の来場が決定しました。

◆Valuence INFINITIESについて

BREAKIN'、HIPHOP、そしてHOUSEなど各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。

ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。

4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という意味を込めた「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。

チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities





◆Valuence INFINITIES ユースチームについてダンスのプロリーグ D.LEAGUEに参入するValuence INFINITIESメンバーの審査によるオーディションを勝ち抜き、INFINITIESの名の下に集ったYouthチーム。昨年開催された日本一のダンススタジオを決める戦い、SD.LEAGUE 東日本予選ではブロック1位でFINALにコマを進め、全国の猛者が集まるFINALにおいてもその存在感を魅せ付けた。次世代を担うヒップホップ，ブレイキンの精鋭達がスキルフルなパフォーマンスを皆様にお届けします。Valuence INFINITIESのみなさんは、3/21(土)の男子セミファイナルにて、ユースチームとの混成メンバーでハーフタイムショーに出演頂きます。また、同日の女子セミファイナルではユースチームのみでハーフタイムショーに出演いただき、盛り上げていただきます。詳細についてはプレーオフ特設サイトで順次発表させて頂きます。https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/