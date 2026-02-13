おばたのお兄さん「いまだに覚えてます。2017年1月6日」小栗旬モノマネで大ブレイクした瞬間

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）2月9日(月)～2月13日(金)のゲストとしてお笑い芸人のおばたのお兄さんが出演。2016年のピン芸人としての活動開始から、大ブレイクの瞬間について語った。

大沢あかね・おばたのお兄さん

おばたのお兄さんは2016年よりピン芸人として活動をスタート。「爆笑ものまね紅白歌合戦」で披露した小栗旬のモノマネをきっかけに大ブレイク。一方で、日本体育大学出身という身体能力を生かし、アスリート芸人としても活躍している。また、舞台「千と千尋の神隠し」やミュージカル「トッツィー」などにも出演し、多方面に才能を発揮。プライベートでは2018年にフジテレビのアナウンサー・山崎夕貴と結婚し、一児のパパとなった。

ブレイク前をを振り返り「もともと3年間コンビだったんですよ。池田（レインボー）と組んでたんですけど、テレビ出れなくて。で解散。ピン芸人になってから、とにかくテレビに出たいと思い、最短ルートがやっぱりモノマネだった」とモノマネを始めたきっかけを明かした。

小栗旬を選んだ理由について、「大前提、大好き。小栗旬さんが」とコメント。当時はピコ太郎の「PPAP」がブレイクしており、「PPAPのパッケージでいろんな芸能人がPPAPしていくっていうコーナーがあった」と説明。そこで小栗旬の代表作『花より男子』にちなんで「I have a 花、I have a 団子 花より男子！ポイッ！まーきのっ！」とネタを披露したという。

そのネタの反響について、「これ、本当に！あの水面に隕石がバーンって落ちたぐらい受けたんですよ。『あっ、これって売れた音、売れる音かも！』と思った」と当時の衝撃を語り、「いまだに覚えてます。2017年1月6日」と日付まで鮮明に記憶していることを明かした。

その後、爆笑ものまね紅白歌合戦での披露シーンが切り抜き動画として拡散され、テレビに呼ばれるようになったという。「切り抜きで売れた最初の芸人だと思ってます。」と話す。その言葉に大沢は、「自称切り抜き芸人というおばたのお兄さん、2017年1月6日、ブレイクした日、隕石がドカンと海に落ちたような音がしたそうです。素晴らしい。」とコメントした。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

