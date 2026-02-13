第3回YouTube チャンネル メンバーシップ限定　配信イベント開催

写真拡大 (全3枚)

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグ公式YouTubeチャンネルでは、日頃のご愛顧に感謝して、メンバーシップの皆さまと限定配信イベントを開催します。

「Ｔリーグ卓球エンジョイコーチ新年会＆視聴者プレゼント大放出スペシャル！ Ｔリーグ公式YouTubeお食事会～2026年冬～」

おかげさまで、メンバーシップのメンバーの皆さまも1000名を超えました。より楽しく！より面白い！チャンネルにすべく、ごちそうを食べながら、普段アリーナでは聞けない！観られない！Ｔリーグのこと、Ｔリーガーのこと、Ｔリーグチャンネルのことを語りつくします。
ホストは、照井雄太、安藤みなみ（元トップおとめピンポンズ名古屋）のＴリーグ卓球エンジョイコーチがつとめます。ゲストは、ＴリーガーOGの梅村優香さん

■日時：2月16日（月）18:00開始
■配信URL：　https://youtube.com/live/1MnnYBc91BQ?feature=share
■場所：都内讃岐手打ちうどん屋さん
■内容：第3回は、おいしいうどんを食べながら、Ｔリーグ卓球エンジョイコーチとして今シーズン大活躍の安藤みなみさんと新年会！Ｔリーグの話、卓球の話、ラバーの話とゲストの梅村優香さんを交えながら色々とお話させてもらいます。また、後半は、プレゼント当選者発表と新たなプレゼント大放出！ぜひお楽しみに！
■出演者：
・照井雄太　Ｔリーグ卓球エンジョイコーチ
・安藤みなみ　Ｔリーグ卓球エンジョイコーチ　（元トップおとめピンポンズ名古屋）
・梅村優香　（元九州アスティーダ）
・オンラインで参加頂くメンバーシップ会員の皆さま
■対象：Tリーグメンバーシップ会員限定生配信　（後日、アーカイブ配信を行います）



安藤みなみ　Tリーグ卓球エンジョイコーチ

梅村優香　（元九州アスティーダ）


★照井雄太Ｔリーグ卓球エンジョイコーチが当日やりたいこと
・　絶品うどんが食べたい！
・　安藤みなみさんとTリーグ卓球エンジョイコーチの活躍について語りたい！
・　せっかくの「異質型」ゲストなので、ラバーの話を深堀したい！
・　梅村優香さんのTリーグのお話、感動の引退セレモニーの話も聞きたい！
・　チャットでメンバー会員の皆さんからの「質問」も！
・　参加された★★（ツースター）メンバー会員の方には生配信でプレゼント！
などなど、記念すべき第3回。時間が許す限り色んなことにチャレンジします！

【過去のイベントの様子はこちらから】
★小林りんご選手（九州）、坪井勇磨選手（静岡）、南波侑里香選手（トップ）が来場！
　第1回メンバーシップ限定配信イベントの模様はこちら　　https://www.youtube.com/live/qQ5XiPhoV3M?si=L8M7NMmxR0gwT1Os
★木原美悠選手・木原翔貴監督（トップ）による兄妹競演！
　第2回メンバーシップ限定配信イベントの模様はこちら　https://www.youtube.com/live/PPpNH3jh9pU?si=4XbYYtMSWXmIK31X
※アーカイブは会員以外の方もご覧いただけます。