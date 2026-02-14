福島中央テレビ(日本テレビ系列)は、2026年3月21日(土)午後4時30分から、EXILE/FANTASTICS 佐藤大樹が自身のルーツを訪ねるTV番組「佐藤大樹とばあちゃんの旅しおり」を放送します。





佐藤大樹とばあちゃんの旅しおり メインビジュアル





父の実家がある柳津町を約2年半ぶりに訪れた佐藤大樹。子供のころから夏休みになると必ずと言っていいほど家族そろって帰省し大自然の中で過ごした大好きな田舎ですが、多忙を極め、今では少しご無沙汰してしまっていました。おばあちゃん子の大樹は87歳になるおばあちゃんに会うのを楽しみにやってきました。





今回の旅の目的は自分のルーツでもある柳津町をもっと知ること。大樹のためにおばあちゃんが用意したのは柳津町で行って欲しい場所をまとめた「旅のしおり」。これをもとに初めて訪れる「冬の柳津」で今まで体験することのなかった魅力に触れました。

大切な人と過ごせる時間は有限。その時間を大切にすることを再確認できる、離れて暮らす大切な人に会いたくなる…そんな番組です。









■番組情報

番組名 ： 佐藤大樹とばあちゃんの旅しおり

放送日時 ： 2026年3月21日(土)午後4時30分～午後5時

放送地域 ： 福島県内

放送終了後、民放公式テレビポータルサイト

「TVer」で配信予定

出演、ナレーション： 佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)

番組WEBサイト ： https://www.fct.co.jp/program_sp/20260321/

制作 ： 福島中央テレビ





佐藤大樹とばあちゃんの旅しおり 場面写真1





佐藤大樹とばあちゃんの旅しおり 場面写真2





佐藤大樹とばあちゃんの旅しおり 場面写真3