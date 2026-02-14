唯一無二の男装ユニット・風男塾が、前作「Frontier」に続くニューシングル「なんだってんだ！」のアーティスト写真、ジャケット写真とシングルの詳細を公開した。風男塾は現在、12作連続オリコンチャートTOP10入り、通算30作を達成し、記録を更新し続けているが、今作は39枚目となるシングル。 どんな逆境に直面しようとも「それが なんだってんだ！」と困難や迷いを振り切って未来へ踏み出す強さを掲げながら、立ち止まることなく仲間とともに“今”を全力で生き抜く、風男塾の現在地と未来への決意を刻み込んだ、ファイティングスピリットあふれる一曲に仕上がっている。また、3月25日のリリースに先駆け、TikTokおよびInstagramにて楽曲の先行配信もスタート。あわせてカップリング収録曲など、ニューシングルの詳細も明らかとなった。さらに、3月には全国3カ所を巡る「風男塾 LIVE TOUR 2026 ～Sympathy～」の開催も決定。現在チケットは一般発売中となっている。なお、今夏には8大都市ツアー、そして冬には東名阪ツアーの開催も決定しており、2026年も精力的な活動でさらなる飛躍を目指す。

■リリース情報風男塾 ニューシングル 「なんだってんだ！」2026年3月25日（水）NEW RELEASE▽本日よりshort音源先行配信開始TikTok：https://www.tiktok.com/music/-7604100864915507216Instagram：https://www.instagram.com/reels/audio/1334291985408343

【初回限定盤A】 シングルCD＋DVD定価：\1,700（税抜価格 \1,545） 品番：TECI-991 ＜CD 収録内容＞ 1. なんだってんだ！ 2. Beautiful Days 3. 変わらないもの＜DVD 収録内容＞ 「なんだってんだ！」 MUSIC VIDEO 「なんだってんだ！」MUSIC VIDEO MAKING MOVIE

【初回限定盤B】シングルCD＋DVD定価：\1,700（税抜価格 \1,545） 品番：TECI-992 ＜CD 収録内容＞ 1. なんだってんだ！ 2. Beautiful Days 3. 変わらないもの＜DVD 収録内容＞ 土曜のお昼にゆるっと見てね「孤独の王子様のブランチ風ルメ」

【通常盤】シングルCD＋特典：ランダムトレーディングカード（全7種：初回生産分のみ）定価：\1,300（税抜価格 \1,182） 品番：TECI-993＜CD 収録内容＞ 1. なんだってんだ！ 2. Beautiful Days 3. 変わらないもの 4. なんだってんだ！ (Instrumental) 5. Beautiful Days(Instrumental) 6. 変わらないもの (Instrumental)

■ライブ情報○風男塾LIVE TOUR 2026 ～Sympathy～ 3月7日（土）大阪/ OSAKA MUSE 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サウンドクリエーター 06-6357-4400 3月15日（日）愛知/ NAGOYA JAMMIN' 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 3月22日（日）東京/ 渋谷ストリームホール 【1部】開場 12:00/ 開演 12:30 【2部】開場 16:00/ 開演 16:30 (問)サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 チケット発売中 一般 \5,500 / 学割チケット \4,000 ・全自由/税込/入場時別途ドリンク代必要/整理番号

■各URL▽レーベルサイト(テイチクエンタテインメント)https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/▽風男塾 Official Websitehttp://nfs724.com▽X(Twitter)https://x.com/fudan_juku

