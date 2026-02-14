子育てを、楽しく・正しく・ラクに。 ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』が2026年3月8日 (日)に渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年2月15日(日)11：00～発売予定です。

http://confetti-web.com/@/mitsushima2026

※2026年2月15日(日)11：00～発売開始ミュージカルを通して、一緒に舞台を創っていく仲間やプロのスタッフ、また親子で、感動を共有する楽しさを体験して欲しいと願い、立ち上げたプロジェクト、FELLOWS仲間・ 子どもミュージカル。４回目の上演となるオリジナルミュージカル『ミツシマ』はお互いを受け入れ、認め合い、人と人が共に力強く歩んでいく姿を描いた作品です。このミュージカルの出演者は毎公演子どものみ。今回も小学校３年生～高校３年生の総勢４2名が出演します。ミュージカル初挑戦の出演者も、ミュージカルに精通したスタッフとの約30回のレッスンを経て切磋琢磨し、作品を作り上げてきました。半年間の集大成に、どうぞご期待ください。

▼第3回東京公演『ミツシマ』ドキュメンタリー 公式サイトにて公開中https://www.fellow-s.co.jp/kodomo-musical/

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=PsNfXx8jk2I

あらすじ

「ひとつの発見が世界を変える」地図には載っていない謎の楽園『ミツシマ』が存在するという情報がテレビ・ラジオ・SNSで広まっていた。そんな中、ひなたは毎日『ミツシマ』にいる夢を見ていた。夏休み、ひなたは仲間5人とともに『ミツシマ』探しの冒険の旅に出る！ついに楽園『ミツシマ』を発見した彼らが見たものとは・・・・

公演概要

子育てを、楽しく・正しく・ラクに。 ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』公演期間：2026年3月8日 (日)会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）■出演者浅野心音池田楓花伊藤梓馬伊藤皐希大島季紗大島孝介大嶋心葉大谷 鈴岡 祐梨月岡田悠之介粕谷咲菜加納楓理上久保 樹河合悠月小清水杏樹小宮明莉佐久間葵唯左今菜梛佐藤望衣紫恵那志川世依奈下河辺優希乃杉原実佳園山 蒼竹尾夏歩玉澤陽乃華陳 玲可豊田麗々花長島咲良西野莞佑丹羽琴音野村梨紗幡谷洸史郎原 千怜藤井心晴前川晴香前田莉希松野楓花御藤梨土宮崎千聖宮嶋美博山本四季(50音順)■スタッフ脚本・作詞・演出：万田祐介作曲・音楽監督：小澤時史振付：村上弥生歌唱指導：城田さおり振付助手・ダンス指導：大橋由起衣装：井上友紀恵 美術プロデューサー：西田 裕一(フジアール)美術デザイナー：惣谷宣弘音響：舘野健一/阿部明史(共立)技術統括/照明：星野仁志(fmt)舞台監督：下重卓哉イラスト：ぐるぐりスチール：natsUkiプロデューサー：山根さとみエグゼクティブプロデューサー：野儀健太郎主催：フェローズ後援：渋谷区協力：あつまる / fmt / 共立 / フジアール/ 富士ライト商事 / 日本ライフジャケット協会特別協賛：ウィステリア製薬■公演スケジュール昼公演(オーシャンズチーム) 12:20開演夜公演(マウンテンズチーム) 16:30開演※開場は開演の30分前※上演時間は約２時間■チケット料金１階席：3,500円２階席：3,000円（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com