北海道全域で民泊・バケーションレンタル事業を展開するクウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、2026年4月1日より北海道および多くの道内各市町村での「宿泊税」導入という、北海道の宿泊業界に関する大きな変化に対し、現状の民泊オーナー様および投資家様に向けた支援体制を再確認し、「北海道の民泊投資の絶対的サポーター」として万全の準備をもって対応いたします。宿泊税の導入（札幌市）：https://www.city.sapporo.jp/citytax/shukuhakuzei/index.html宿泊税のお知らせ（北海道）：https://hokkaido-shukuhakuzei.pref.hokkaido.lg.jp/

創業から第4期へ：変革の波を越え、オーナー様の収益を守る「絶対的な盾」へ

2025年11月、クウカン株式会社は第4期という新たなステージへ足を踏み入れました。 私たちは、創業当初から北海道の民泊市場を牽引してきた「JANKEN（ジャンケン）」を筆頭に、地域企業のデジタルシフトを支える「Webソリューション事業」、そして不動産機能を高度に集約した「クウカン不動産」を通じて、この地に深く根ざした多角的な成長を遂げてまいりました。宿泊税導入という、業界全体を揺るがす大きな転換期において、私たちの使命はこれまで以上に明確です。これまでの歩みで蓄積してきた圧倒的な現場知見と、変化を乗りこなしてきた柔軟な対応力を武器に、オーナー様の正当な権利と大切な収益を断固として守り抜く「盾」としての役割を完遂いたします。

宿泊税導入による「二重課税」と運営リスクの増大

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/230824.htmlより）2026年4月1日より、北海道内では「道税」に加え、多くの主要観光都市で独自の「市町村税」が課される「二重課税」が始まります 。これにより、宿泊料金に応じた緻密な税額管理、ゲストへの正確な事前周知、そして各自治体への申告納入といった「実務の複雑化」が避けて通れません。

【2026年4月1日～ 主要エリアの宿泊税合計額（1人1泊あたり）】

自治体ごとに計算ロジックや段階的定額の設定が異なるため、正確なオペレーションが求められます。これら、宿泊税に関するルールを正確に把握・運用できなければ、ゲストとの金銭トラブルや自治体への申告漏れといった深刻なリスクを招くことになります。※3月31日から4月1日にかけての宿泊は、課税対象外です 。※予約時期にかかわらず、4月1日以降の宿泊には税が発生します 。※以下の条件に該当する宿泊者には、宿泊税が課されません。・学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。）が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者・認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満３歳以上の幼児及び引率者

※1：ニセコ町は5,000円未満の場合、合計200円となります 。※2：ニセコ町は10万円以上の場合、最大合計2,500円となります 。他の市町村の宿泊税については、こちらをご参照くださいhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/5/2/2/9/8/7/_/%E7%A8%8E%E7%8E%87%E4%B8%80%E8%A6%A71101.pdf

クウカン株式会社が「絶対的なサポーター」である理由

当社は、単なる「不動産管理会社」ではありません。民泊運営支援を中心に、以下の4つの事業を柱としてオーナー様の投資価値を最大化する「サポーター」です。1. 民泊投資事業：ポータルサイト「JANKEN」運営、リゾート投資支援2. クリエイティブ事業：ブランディング、マーケティング、コンテンツ制作3. 不動産事業：売買・賃貸仲介、買取再生、プロパティマネジメント、建設・リフォーム4. Web支援事業：Webサイト制作・運用、デジタルマーケティング、ITサポート

創業期からの現場知見と継続性

当社は創業時より民泊不動産ポータルサイト「JANKEN」を企画・運営しており、北海道における民泊・不動産投資のノウハウを蓄積してきました。札幌市月寒エリアをはじめ、ニセコ・倶知安といった宿泊税先行導入エリアでの実績を背景に、移行期のトラブル回避術を熟知しています。JANKEN：https://janken-hokkaido.com/

Web・クリエイティブ×地域ネットワークの力

昨年開始した「Webソリューション事業」により、多言語での正確な情報発信や、複雑なシステム設定への対応を自社内で迅速に完結させます。また、富良野・旭川エリアでの建築関連企業へのクリエイティブ支援など、地域の関連企業との豊富な繋がりを有している点は、民泊投資を支える上で大きな強みとなっています。クリエイティブ支援実績：https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4706/

「クウカン不動産」による一気通貫支援

物件の取得から企画、運営、そして出口戦略までを地域密着でサポートします。不動産売買、賃貸仲介、リフォームといった多彩な事業機能を持つ「クウカン不動産」だからこそ、宿泊税導入という時勢の変化を、収益性の高い運営体制へと刷新する「チャンス」に変える一気通貫の提案が可能です。クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

北海道の観光インフラを共に創る、確かなパートナーシップ

宿泊税の導入は、単なる事務負担の増加ではなく、北海道が「世界に選ばれる観光地」として次のステージへ進むための大きな転換点です 。パンデミックという激動のさなかに産声を上げ、常に変化をチャンスに変えてきたクウカン株式会社だからこそ、この制度変更をリスクではなく、運営品質を高める「付加価値」へと昇華させることが可能です。不動産・Web・クリエイティブの枠を超えた「一気通貫のソリューション」を武器に、私たちはこれからも北海道の民泊投資における絶対的なサポーターとして、オーナー様と共に地域の未来を拓き続けます。お問い合わせはこちら：https://kukanhokkaido.co.jp/contact/

会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、 戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp