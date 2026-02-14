ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「おらほの逸品館」は、２月１３日（金）から「盛りあげよう！秋田の農業！ｅａｔ ＡＫＩＴＡ キャンペーン」を開催します。

あきたこまちやサキホコレなどの「秋田県産米」や、雪中貯蔵で甘みが引き出された「白神雪中ねぎ」、地元でも人気の飲料「“のむ”りんご」などの対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できます。

さらに、大決算セールを開催しているため、ショップ内の全商品が、その場で使えるクーポンの使用で２０％ＯＦＦで購入できます。期間中、いつも以上にお得に買い物をお楽しみいただけます。



盛りあげよう！秋田の農業！ eat AKITAキャンペーン



https://www.ja-town.com/shop/e/eeatAKITA/

■「盛りあげよう！秋田の農業！eat AKITAキャンペーン」概要

１．販売期間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬まで

２．内 容：対象商品がお客様送料負担なし

※大決算セールを実施中のため、さらにクーポン使用で２０％オフ

３．対象商品（一部抜粋）：

（１）あきたこまち ５ｋｇ 【秋田県産】(令和７年産)

粘りと光沢があり、炊きたてはもちろん、冷めても美味しいお米。

https://www.ja-town.com/shop/g/g2301-1421090401-eatcp/

（２）秋田県産ブレンド米「エール米」 ５.３㎏

秋田県産のお米をブレンドした商品です。秋田米を通じてすべての食卓にエールを送ります。

https://www.ja-town.com/shop/g/g2301-0150100101Yell-eatcp/

秋田県産ブレンド米「エール米」 5.3kg



（３）【秋田県産】白神雪中ねぎ【５㎏・Ｌ】（ＪＡあきた白神）

雪中貯蔵で甘みが引き出された太くて、とろけるような味わいとシャキシャキした歯ごたえが特徴で、秋田名物のきりたんぽ鍋やしょっつる鍋にも欠かせない食材です。令和８年２月にテレビで紹介された注目の食材です。 https://www.ja-town.com/shop/g/g2301-1B10030910003-eatcp/



（４）“のむ”りんご (Ｒ７年産)

りんごそのままの味で地元農家の皆さんもお薦め。生の果実をまるごと使用したストレート果汁です。 https://www.ja-town.com/shop/g/g2301-0421111801-eatcp/



４．対象ショップ：おらほの逸品館

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown