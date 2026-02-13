札幌テレビとニッポン放送が合・体！『オズブラ』×『ニッ圧』異色コラボで番組共同開発

札幌テレビ放送株式会社オズブラウン

トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画

北海道で放送中のバラエティ番組『オズブラウン』が、このほどニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポン PODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』とコラボをすることが決定した。

『オズブラウン』は、北海道出身（１名除く）のお笑いコンビ、オズワルドとトム・ブラウンの２組が出演するローカルバラエティ番組（毎週日曜 夜１１：２５～）。一方、『トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』はトム・ブラウンがパーソナリティーを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組だ（毎週金曜 午後６：００頃）。ローカルテレビ局と在京ラジオ局の、エリアも媒体も超えた異色のタッグが実現する。

ポッドキャストでは、特別番組『オズブラウンのニッポン放送・札幌テレビ超圧縮計画』を２週に渡って配信。オズワルドとトム・ブラウンの２組が、北海道でのテレビ収録の裏話など、ここでしか聞けないトークを繰り広げるほか、今回限りのリスナー投稿コーナーも展開する。

一方、テレビ収録では「芸人×リスナー番組共同開発」を掲げた特別企画に挑戦。リスナーから寄せられた情報をもとにポッドキャスト収録中にロケ地を決定。その日のうちにバラエティ番組を１本収録するという、筋書き無しの綱渡り企画だ。芸人とリスナーの力が合わさることで、一体どんな番組が生まれるのか？

リスナー投稿コーナーの詳細は、３月２０日（金）配信の『トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』内で発表される予定だ。

ポッドキャストは３月６日（金）・１３日（金）の２週に渡って配信。「オズブラウン」ではニッポン放送コラボにまつわる企画やポッドキャスト収録の裏側を３月１５日（日）から３週に渡ってお届けする。この模様は見逃し配信サービス TVer でも視聴することができる。

出演者

オズワルド（伊藤俊介・畠中悠）、トム・ブラウン（布川ひろき・みちお）

ポッドキャスト配信予定

オズブラウンのニッポン放送・札幌テレビ超圧縮計画』

２０２６年３月６日（金）・１３日（金） それぞれ午後６：００ごろ配信

radiko Podcast、YouTube ニッポン放送 Podcast Station、ほか各種ポッドキャストサービスで配信

テレビ放送予定

『オズブラウン』 （札幌テレビ）

２０２６年３月１５日（日）・２２日（日） 午後１１：２５～、３月 ２９ 日（日）午後 １１:５５～

※放送終了後 TVer 見逃し配信開始

問い合わせ

札幌テレビ放送（株）制作部 伊藤 充則

〒060-8705 札幌市中央区北１条西８丁目１-１

【TEL】 011-272-8316

【MOBILE】 080-2877-4723

【MAIL】 itoh-m@stv.co.j