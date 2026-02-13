ゆずがFM大阪に生出演！2月16日（月）ゆずのプレミアム１day企画をお届け！『ゆず × FM OSAKA 55th anniversary Premium 1day』

株式会社エフエム大阪

2026年2月16日(月) FM大阪の生ワイド番組では、ゆずのプレミアム企画

『ゆず × FM OSAKA 55th anniversary Premium 1day』をお届けします。

この日の「LOVE FLAP」「赤maru」には、ゆずの北川悠仁さんと岩沢厚治さんが生出演。

前日、大阪城ホールで開催の「ゆず×FM OSAKA 55th anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ」を終えたばかりのゆずのお二人を招きし、ゆずオーケストラについて、そして３月１１日リリースのニューアルバム「心音」についてもお話を伺います。

またこの日、FM大阪は朝の番組「アサトク」から夕方の番組「intense!」までゆずの楽曲リクエストを受け付けます。当日リクエストをいただいた方の中から抽選で２名の方にゆずのサイン入り

「ゆず×FM OSAKA 55th anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ」

特製ポスターをプレゼントいたします。

FM大阪から生放送でお届けする、ゆずのプレミアムな1日をお聴き逃しなく！

2026年2月16日（月） 『ゆず × FM OSAKA 55th anniversary Premium 1day』

公式 HP: https://www.fmosaka.net/_ct/17821295

「アサトク」 5:00～6:55

「Marche' Coucou」 8:20～10:51

「LOVE FLAP」 11:30～14:00 ［ゆず生出演］

「赤maru」 14:00～16:00 ［ゆず生出演］

「intense!」 16:00～18:20

ゆずへの熱い思い、リクエストお待ちしています。

当日リクエストをいただいた方の中から抽選で２名の方にゆずサイン入り

「ゆず×FM OSAKA 55th anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ」特製ポスターをプレゼント。

各番組のリクエストフォームからエントリーください。