『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！2/14（土）～応援キャンペーンも開催決定！【株式会社コスパ】

『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！2/14（土）～応援キャンペーンも開催決定！

コスパグループ株式会社

『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！応援キャンペーンも開催決定！【株式会社コスパ】



『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！


注目の「ましろうどん どんぶり」をはじめ、前面いっぱいにデザインされたオールプリントTシャツやアクリルアートスタンド、パスケースなどが多数ラインナップ。





さらに、2026年2月14日（土）～3月29日（日）の期間、TVアニメ10周年を記念し「蒼の彼方のフォーリズム」応援キャンペーンも開催決定。今回の新商品をこちらのキャンペーン会場にて先行販売いたします。こちらの応援キャンペーンでは、対象商品を\2,000（税込）ご購入・ご予約ごとにミニフォト風カード（全4種）をランダムで1枚プレゼントいたします。



ミニフォト風カード（全4種）


さらに「蒼の彼方のフォーリズム in 五島市 スペシャルトーク＆ライブ！」チケットの取り扱いもございます。詳しくは<蒼の彼方のフォーリズム 応援キャンペーン>特設サイトにてご確認ください。



◆蒼の彼方のフォーリズム 応援キャンペーン／コスパ


┗ https://www.cospa.com/special/aokana/



一般販売は2026年6月上旬発売予定。コスパ　オフィシャルショップほかにてで予約受付中。


◆二次元コスパ／『蒼の彼方のフォーリズム』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01361/mode/series



■商品情報




商品名：ましろうどん どんぶり


発売日：2026年6月上旬予定



【先行販売情報】


サイズ：（約）直径14×高さ8.5cm


素材：陶器製


価格：2,640円（税込）


日本製



「いらっしゃいませー。


・・・・・・あ、センパイ！？」



・ましろうどんで使用されているどんぶりをイメージした一品。


・底面にはうどんをすする邪神ちゃんをデザイン！


・日本製の美濃焼です。


・うどんはもちろん、スープやサラダ、シリアルボウルとしてもオススメ。


・新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。


・電子レンジ・食器洗浄機使用可。


・直火・オーブンでのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。


・研磨付きタワシ・クレンザーは表面を傷つけることがあります。











商品名：空を駆ける 倉科明日香 オールプリントTシャツ


商品名：空を駆ける 鳶沢みさき オールプリントTシャツ


商品名：空を駆ける 有坂真白 オールプリントTシャツ


商品名：空を駆ける 市ノ瀬莉佳 オールプリントTシャツ


発売日：2026年6月上旬予定



【先行販売情報】


サイズ：M/L/XL


カラー：SUMI


価格：各4,620円（税込）



倉科明日香たちをTシャツ前面にプリントしたインパクト大な一枚。


※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。


※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。




商品名：邪神ちゃん ニュースペーパーバッグ


発売日：2026年6月上旬予定



【先行販売情報】


サイズ：本体（約45×36×16cm）、ポケットサイズ（約13×19cm）


素材：綿100％


カラー：BLACK


価格：3,960円（税込）



軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ


・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフにしたニュースペーパーバッグ。


・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。


・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。


・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。


・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。


・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。


・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。





商品名：蒼の彼方のフォーリズム アクリルアートスタンド 夕暮れの帰り道Ver.


発売日：2026年6月上旬予定



【先行販売情報】


サイズ：プレート（縦11.5cm×横17.5cm）、スタンドパーツ（1.5cm×6cm）


素材：アクリル製


価格：2,420円（税込）



明日香たちがあなたのお部屋やデスクを彩ります


・『蒼の彼方のフォーリズム』のヒロインたちを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。


・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。


※台座パーツ付き





商品名：蒼の彼方のフォーリズム アクリルアートスタンド 青空Ver.


発売日：2026年6月上旬予定



【先行販売情報】


サイズ：プレート（縦17.5cm×横11.5cm）、スタンドパーツ（1.5cm×6cm）


素材：アクリル製


価格：2,420円（税込）



明日香たちがあなたのお部屋やデスクを彩ります・『蒼の彼方のフォーリズム』のヒロインたちを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。※台座パーツ付き










商品名：倉科明日香 パスケース（ナスカン付き）


商品名：鳶沢みさき パスケース（ナスカン付き）


商品名：有坂真白 パスケース（ナスカン付き）


商品名：市ノ瀬莉佳 パスケース（ナスカン付き）


発売日：2026年6月上旬予定



【先行販売情報】


サイズ：（約）10.5cm×7cm


素材：PUレザー


価格：各1,650円（税込）



ナスカン付きで簡単に着脱可能！


高級感のある合皮製。


・ワンポケットタイプのパスケース。


・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。


（カードの種類によっては対応していないものもございます）


・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。


・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。


・美麗な高精細フルカラープリント。


・高級感のある合皮製。


・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！


・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！


■権利表記

(C)sprite


発売元：株式会社コスパ



ブランド：二次元コスパ


┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。



◆COSPAは2025年5月で30周年！



株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。


ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。



