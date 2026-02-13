『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！2/14（土）～応援キャンペーンも開催決定！【株式会社コスパ】

『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！応援キャンペーンも開催決定！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズが登場！

注目の「ましろうどん どんぶり」をはじめ、前面いっぱいにデザインされたオールプリントTシャツやアクリルアートスタンド、パスケースなどが多数ラインナップ。

さらに、2026年2月14日（土）～3月29日（日）の期間、TVアニメ10周年を記念し「蒼の彼方のフォーリズム」応援キャンペーンも開催決定。今回の新商品をこちらのキャンペーン会場にて先行販売いたします。こちらの応援キャンペーンでは、対象商品を\2,000（税込）ご購入・ご予約ごとにミニフォト風カード（全4種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

ミニフォト風カード（全4種）

さらに「蒼の彼方のフォーリズム in 五島市 スペシャルトーク＆ライブ！」チケットの取り扱いもございます。詳しくは<蒼の彼方のフォーリズム 応援キャンペーン>特設サイトにてご確認ください。

◆蒼の彼方のフォーリズム 応援キャンペーン／コスパ

┗ https://www.cospa.com/special/aokana/

一般販売は2026年6月上旬発売予定。コスパ オフィシャルショップほかにてで予約受付中。

◆二次元コスパ／『蒼の彼方のフォーリズム』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01361/mode/series

■商品情報

商品名：ましろうどん どんぶり

発売日：2026年6月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年3月〈ジーストア・アキバ〉〈ジーストア大阪〉〈ジーストア名古屋〉〈ジーストア仙台〉〈ジーストア小倉〉先行販売

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）直径14×高さ8.5cm

素材：陶器製

価格：2,640円（税込）

日本製

「いらっしゃいませー。

・・・・・・あ、センパイ！？」

・ましろうどんで使用されているどんぶりをイメージした一品。

・底面にはうどんをすする邪神ちゃんをデザイン！

・日本製の美濃焼です。

・うどんはもちろん、スープやサラダ、シリアルボウルとしてもオススメ。

・新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。

・電子レンジ・食器洗浄機使用可。

・直火・オーブンでのご使用は、本体破損や絵柄部分が変色する原因となります。

・研磨付きタワシ・クレンザーは表面を傷つけることがあります。

商品名：空を駆ける 倉科明日香 オールプリントTシャツ

商品名：空を駆ける 鳶沢みさき オールプリントTシャツ

商品名：空を駆ける 有坂真白 オールプリントTシャツ

商品名：空を駆ける 市ノ瀬莉佳 オールプリントTシャツ

発売日：2026年6月上旬予定

サイズ：M/L/XL

カラー：SUMI

価格：各4,620円（税込）

倉科明日香たちをTシャツ前面にプリントしたインパクト大な一枚。

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。

商品名：邪神ちゃん ニュースペーパーバッグ

発売日：2026年6月上旬予定

サイズ：本体（約45×36×16cm）、ポケットサイズ（約13×19cm）

素材：綿100％

カラー：BLACK

価格：3,960円（税込）

軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ

・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフにしたニュースペーパーバッグ。

・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。

・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。

・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。

・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。

・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。

・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。

商品名：蒼の彼方のフォーリズム アクリルアートスタンド 夕暮れの帰り道Ver.

発売日：2026年6月上旬予定

サイズ：プレート（縦11.5cm×横17.5cm）、スタンドパーツ（1.5cm×6cm）

素材：アクリル製

価格：2,420円（税込）

明日香たちがあなたのお部屋やデスクを彩ります

・『蒼の彼方のフォーリズム』のヒロインたちを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。

・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。

※台座パーツ付き

商品名：蒼の彼方のフォーリズム アクリルアートスタンド 青空Ver.

発売日：2026年6月上旬予定

サイズ：プレート（縦17.5cm×横11.5cm）、スタンドパーツ（1.5cm×6cm）

素材：アクリル製

価格：2,420円（税込）

明日香たちがあなたのお部屋やデスクを彩ります

・『蒼の彼方のフォーリズム』のヒロインたちを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。

・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。

※台座パーツ付き

商品名：倉科明日香 パスケース（ナスカン付き）

商品名：鳶沢みさき パスケース（ナスカン付き）

商品名：有坂真白 パスケース（ナスカン付き）

商品名：市ノ瀬莉佳 パスケース（ナスカン付き）

発売日：2026年6月上旬予定

サイズ：（約）10.5cm×7cm

素材：PUレザー

価格：各1,650円（税込）

ナスカン付きで簡単に着脱可能！

高級感のある合皮製。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

■権利表記

(C)sprite

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cospa_inc

Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/