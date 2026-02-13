株式会社Genki GDC、オーストラリアで「Sushi Sushi」約180店舗を展開する寿司チェーン運営会社Food Odyssey Pty．Ltd．を子会社化

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンの運営を手がける株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表取締役 社長執行役員 藤尾益造、以下「当社」）は、海外事業のさらなる拡大を目的として、オーストラリアにおいて「Sushi Sushi」を約180店舗展開するFood Odyssey Pty．Ltd.を子会社化することを決定いたしました。

本件は、国内市場の成熟を見据え、成長が続く海外日本食・寿司市場を中長期的な成長戦略の中核と位置づける取り組みの一環です。今後は、店舗数ベースで世界有数の日本発寿司ブランドとなること、ならびに世界を代表するQSR（Quick Service Restaurant：迅速かつ手頃な価格で商品を提供する外食業態）ブランドの一角を担うことを長期的な目標としております。

■ なぜ今、オーストラリアなのか？

オーストラリアは、多文化社会を背景に多様な各国料理が日常的に楽しまれている市場であり、その中でも日本料理、特に寿司は高い人気と浸透度を誇っています。寿司は特別な外食ではなく、日本におけるサンドウィッチやハンバーガーのような食事の選択肢の一つとして幅広い価格帯・利用シーンで支持されており、健康志向・高品質志向・本物志向といった外食・QSR分野の消費トレンドとも合致しています。そのため、QSR業態として多店舗展開が可能な市場環境が既に形成されています。

また、同国は世界有数の水産資源に恵まれており、新鮮かつ多様な魚介類を安定的に調達できる点に加え、流通インフラも整備されています。これにより、多店舗展開における品質再現性を確保しやすい点が大きな強みです。当社は、こうした構造的優位性を踏まえ、現地で強固なブランド力と運営ノウハウを有する企業との連携により、海外事業拡大の確実性と成長スピードを高めてまいります。

■ 今回、子会社化したFood Odyssey Pty．Ltd．とは？

オーストラリアにおいて「Sushi Sushi」のブランド名で寿司事業を展開し、同国全土で約180店舗を運営するマーケットリーダーとして高いブランド認知を有している企業です。同ブランドは、ショッピングセンター等の好立地を中心に出店を進め、現地消費者の嗜好を的確に捉えた商品開発と効率的な店舗運営により、安定した成長を実現しています。

Sushi Sushiの継続的な成長は、受賞歴を有する独自性の高い店舗デザイン、業界をリードする最高品質の食材への徹底したこだわり、ならびに世界水準の食品安全プログラムといった、差別化された運営プラットフォームによって支えられています。これらの強みに加え、地元アーティストと協働する「Art of Sushi」プログラムを通じて、Sushi Sushiブランドならではの、より質の高い顧客体験を提供しています。

また、同社はオーストラリア国内にとどまらず、ニュージーランドおよびサウジアラビアへ進出しており、海外展開において再現性の高い事業モデルを確立しています。今後は、これまでの実績と知見を基盤に、中東地域を中心としたさらなるグローバル展開を見据えており、継続的な成長が期待される企業であると評価しています。

企業名： Food Odyssey Pty．Ltd.

所在地： Level 2, 545-547 Blackburn Road, Mount Waverley VIC 3149, Australia

代表者： Stephen John Anders, CEO

事業内容： 飲食店の運営およびフランチャイズ事業

資本金： 54,190,000豪ドル

設立： 1995年４月10日

大株主及び持株比率： Odyssey Fund 8, LP 87.12%

Sushi Sushiの商品Sushi Sushiの内観

■ 今回の子会社化で「何が変わるのか？」

１. 既存事業とのシナジー

・「Sushi Sushi」の成熟したブランド力、店舗ネットワーク、運営ノウハウの即時取り込み

・当社の日本国内食材サプライヤーとのネットワークを活用し、商品力・サービス品質の向上を実現

・日本の寿司業界で培った技術やノウハウをオーストラリア市場に展開し、現地で進化した寿司文化との融合を通じた新たな価値の創出と競争力の向上

２. 成長スピード

・既存約1８０店舗の基盤を活用し、ゼロからの立ち上げに比べて市場参入スピードを大幅に加速

・現地で実績のある店舗運営と商品戦略を活用し、短期間での事業拡大の実現

・オーストラリア市場を成長拠点とし、将来的なグローバル展開のモデルとして活用

３. 現地知見・人材による運営強化

・経験豊富な経営陣が引き続き事業運営の中心を担い、ブランドおよび品質の安定性を確保

・現地ノウハウの活用により、文化・消費者嗜好の違いによる市場リスクを低減

・既存の運営体制を尊重することで、統合に伴うオペレーションリスクを抑制

■ 成長に向けたビジョンの一致

Food Odyssey Pty．Ltd．

CEO スティーブン・アンダース

強固な国内基盤と将来の成長可能性への高い評価

Sushi Sushiは、品質、顧客体験、卓越したオペレーションへの継続的なこだわりを通じて、オーストラリアにおける業界をリードするプラットフォームを構築してきました。今回の買収は、当社チームおよびフランチャイズパートナーが長年にわたり築いてきた成果を評価するものであり、Genki Global Dining Conceptsとの提携により、Sushi Sushiの強みを活かしながら次の成長ステージを加速できると考えています。"Grab & Go”寿司は、今後のグローバル展開における大きな成長機会となるでしょう。

株式会社Genki Global Dining Concepts

代表取締役 社長執行役員 藤尾益造

グローバル成長戦略との高い親和性

Sushi Sushiは、オーストラリアを代表する寿司ブランドとして、顧客に支持される提案力と優れたフランチャイズ運営実績を有しており、国内外において大きな成長余地を備えています。品質、鮮度、そして顧客満足への徹底したこだわりは、世界有数の日本発祥の寿司ブランドを構築するという当社の理念と深く一致しています。今後は、スティーブン・アンダースCEOをはじめとする現経営陣と緊密に連携し、Sushi Sushiの既存の事業戦略および成長計画をさらに加速させてまいります。

■ 今後の展開

当社は、オーストラリアを足掛かりに、店舗数ベースで世界有数の日本発寿司ブランドを目指します。「Sushi Sushi」ブランドの成長を支援するとともに、現地で培われたノウハウや運営モデルを他地域展開にも応用し、世界中の人々に日本の寿司文化を届けるグローバル戦略を加速させてまいります。さらに、健康志向・本物志向・利便性といった海外QSR市場のトレンドに応える商品開発を進め、「手軽に楽しめる本格寿司体験」を世界規模で提供してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Genki Global Dining Concepts

（東証スタンダード 証券コード：9828）

所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号

上野フロンティアタワー19階

創業：1968年12月12日

会社設立：1979年7月26日

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤尾 益造

事業内容：レストランチェーンの経営

会社HP：https://www.genki-gdc.co.jp

企業理念：私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします