LOTTO 2026 Spring/Summer Collectionがローンチ。1st Collectionが2月13日(金)よりアーバンリサーチにて販売開始

株式会社アーバンリサーチ

湯本弘通氏がクリエイティブ・ディレクターを務め、現代のファッションシーンにフィットする洗練されたデザインとシルエットにアップデートされたスポーツブランド「LOTTO」。

2025年よりアーバンリサーチが独占販売パートナーとして展開を開始していますが、2026年も引き続き展開、2月13日(金)より2026年 Spring/Summer 1st Collectionがアーバンリサーチ、アーバンリサーチ ストア 各店とアーバンリサーチ オンラインストア、ZOZOTOWN アーバンリサーチ内にて販売を開始いたします。

LOTTOは、イタリア・ミラノの空気感を活かしながら、ブランドのグローバル拠点であるアメリカ・ニューヨークのカルチャーも取り入れ、ミラノとニューヨーク、そして東京を軸に、時代を超えて着続けられる、長く愛されるスタンダードを提案いたします。

2026 Spring/Summer Collectionでは、湯本氏らしいシルエットにアレンジした伝統的なサッカージャージや、印象的なテープパイピングを施したハーフジップのトラックジャケットなど、LOTTOならではのアイテムがラインナップするほか、バックにアメリカの都市名をリフレクタープリントしたコーチジャケットや、ヴィンテージデニムのような風合いでゆったりとしたバギースタイルのダブルニーパンツなど、90年代のストリートカルチャーを感じさせるアイテムも揃い、スポーツとストリートカルチャーの組み合わせを楽しめるコレクションとなっています。

「LOTTO」は、1973年にイタリアのモンテベルーナで設立されたスポーツブランドです。数多くのトップアスリートと歴史を紡いできたダブルダイヤモンドのマーク『ロザンガ』が特徴となっており、世界中に知られています。サッカー界での歴史は豊かで、過去にはACミランやユヴェントスFC、クロアチア代表やオランダ代表といったチームや、ディノ・ゾフやルート・フリットやアンドリー・シェフチェンコといったサッカー選手に愛用されてきました。今日、LOTTOは100か国以上で展開されており、15以上のサッカーチームや200人以上のアスリートなどをサポートするグローバルなスポーツブランドとなっています。

クリエイティブ・ディレクター | 湯本弘通（ゆもと・ひろみち）

2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTOのクリエイティブ・ディレクター、「dDdDdDd」のディレクターを務める。

【発売日・販売店舗】

2026年2月13日(金)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=8644&_ga=2.209760533.1453745237.1770941025-604587.1723687207)

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

※ 詳しくは、販売店までお問合せください。

※ 取り扱い店舗及び、販売方法は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください.

