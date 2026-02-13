【神志那結衣・田島芽瑠・大湖せしる追加キャスト解禁＆主演・MASHIHOコメント到着】幕末から平安へ、時空を超える壮大な歴史エンタメ。舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』を、2026年4月3日（金）から4月12日（日）まで、東京・シアター1010にて上演いたします。

本作は、完売公演となった朗読劇『源 -minamoto- 白赤の旗幟』に続く待望の物語。今回も、LOG projectの企画原案をもとに、源平合戦をテーマとして描いた完全オリジナルの創作演劇舞台です。幕末から平安へと時空を超える壮大な歴史エンターテインメント━━時代を超えた人間ドラマとダイナミックな合戦描写が見どころです。

新たに、政姫役のダブルキャストに神志那結衣さんと田島芽瑠さん、平宗盛（清盛）役に大湖せしるさんの3名を迎え、さらに迫力と魅力満点。本情報の解禁に伴い、既発表キャストの配役も決定いたしました。影隠役を務める主演・MASHIHOさんのコメントも到着しています。

チケット販売については、2026年2月15日（日）よりオフィシャル先行販売(抽選)を開始いたします。幕末から平安へ、時空を超えて描かれる壮絶な合戦と濃密な人間ドラマを、ぜひ劇場でご体感ください。

本舞台公演はTOKYO MXを幹事会社として、株式会社東京ドーム、東映ビデオ株式会社、ぴあ株式会社、株式会社代々木アニメーション学院、有限会社YARDなどが舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』製作委員会を組成し運営してまいります。

■初座長のMASHIHOさんからコメント

MASHIHO (影隠 役)

人生で初めての舞台で座長を務めさせていただくことになり、大きな挑戦にワクワクすると同時に、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。

僕が演じる「影隠」は暗殺部隊の隊長ですが、自分のすべきことに誠実で、常に一直線に突き進んでいくキャラクターです。そういう部分は自分自身とも重なるなと感じています。もともと日本の歴史が好きなので、その時代の空気感や「影隠」の覚悟が観客の皆さんにしっかり伝わるよう全力で演じたいです。

本作は迫力ある殺陣や歌など、舞台ならではの醍醐味が詰まっています。シリアスな展開だけでなく、クスッと笑えるような場面もあるので、ぜひ楽しんでいただきたいです。

ライブでのパフォーマンスとはまた違う、僕の新しい一面をこの舞台を通して見せられればと思います。皆さんと会場でお会いできるのを、心から待っています！

■出演者

※出演者は変更となる可能性がございます。

MASHIHO(影隠 役)神志那結衣(政姫 役)田島芽瑠 (政姫 役)

■あらすじ

皇希(狢 役)正木郁(静間 役)中村誠治郎(木曽義仲 役)國島直希(田口成良 役)大平峻也(熊谷直実 役)灰塚宗史(江藤新平 役)大湖せしる (平宗盛 役)蒼井翔太(巴御前 役)

物語は幕末、鳥羽伏見の戦い。討幕派と呼ばれた長州藩・薩摩藩・土佐藩には極秘に設立された暗殺隊が存在した。 新たな時代の誕生を願う影隠（えい）は、戦いの最中かつての友・時雨（しぐれ）と再会し、静間（しずま）と出逢う。

戦いに勝利し歓喜に沸く討幕派。しかし彼らに迫るのは証拠隠滅を狙う裏切りの影。

逃走の最中、突然の日食が発生し、特別な現象によって彼らは時空を超え過去へと飛ばされてしまう。

飛ばされた先は平安時代後期、源平合戦の真っ只中だった。

政姫（まき）や狢（むじな）と合流した彼らは、巴御前、平宗盛らに出会い、やがて戦いに巻き込まれていく━━ 。

■公演概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【公演名】舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』

【会場】シアター1010（東京都足立区千住3-92 千住ミルディスI番館10F・11F）

【脚本】正木郁

【演出】井上正大

【主催】舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』製作委員会

【公式サイト】https://s.mxtv.jp/event/minamoto/

【公式X】https://x.com/LOGproject_info

【公式YouTubeチャンネル】https://youtube.com/channel/UCrPcTzgU2-GAsxM66OoJvgg

【公演日程】

2026年4月3日（金）～4月12日（日）

◇4月3日（金） 18:30●

◇4月4日（土） 13:00◯ ／ 17:30◯

◇4月5日（日） 13:00● ／ 17:30●

◇4月6日（月） 18:30◯

◇4月8日（水） 14:00●

◇4月9日（木） 18:30◯

◇4月10日（金） 14:00● ／ 18:30◯

◇4月11日（土） 13:00● ／ 17:30●

◇4月12日（日） 14:00◯

※●印の公演は政姫役：神志那結衣、◯印の公演は政姫役：田島芽瑠となります

※受付開始・ロビー開場：開演1時間前／客席開場：30分前

■チケット情報

【料金】

SS席：13,200円（1階席 前方3列／特典付き）

S席：9,900円（1階席 4列目～）

A席：7,700円（2階席 前方3列）

B席：6,600円（2階席 4列目～）

【販売スケジュール】

オフィシャル先行(ぴあ)：2026年2月15日(日)～2月22日(日) https://w.pia.jp/t/minamoto/

一般発売(ぴあ・カンフェティ・イベンティファイ)：2026年3月1日(日)～