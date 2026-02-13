【株式会社ステラミュージック】ホームページアップデートのお知らせ

株式会社ステラミュージック

アーティストを目指す方々にサポートプログラムを提供する株式会社ステラミュージック（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小原 瑞輝）は、2026年2月9日（月）に公式ホームページをリニューアルしたことをお知らせいたします。

公式ホームページはこちら :https://corporate-stella-music.com/

弊社は活動者が「ここで活動してよかった！」と心から思える環境を作り、ただ寄り添うだけでなく、活動者のポテンシャルを引き出し、夢が「仕事」や「形」に変わる瞬間をプロデュースする伴走者であることを掲げています。

リニューアルの背景と内容

ステラミュージック事業拡大を見据えて公式ホームページをアップデートいたしました。

主にアップデートしたのは以下の2点。

■サポートアーティストの出演レポートや自社企画ライブの告知などをのせたトピックスページ

https://corporate-stella-music.com/column/

■弊社プログラムでサポートしているアーティストの紹介ページ

https://corporate-stella-music.com/case-study/

弊社の取り組みがより伝わるような記事の公開に加え、弊社がサポートしているアーティストの実際の活動が伝わりますようアーティスト紹介ページに関しましてもをアップデートいたしました。

ピックアップニュース

TGC teen 2024出演レポート

Zeepにて行われた“TGC teen 2024”に弊社サポートアーティストが出演いたしました。

▶記事はこちら(https://corporate-stella-music.com/column/%e3%80%90%e5%87%ba%e6%bc%94%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%80%91tgc-teen-2024-summer/)

沖縄コレクションに出演

沖縄最大級のイベント“OKINAWA COLLECTION 2025”に弊社サポートアーティストが出演いたしました。

▶記事はこちら(https://corporate-stella-music.com/column/%e6%b2%96%e7%b8%84%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ab%e9%87%8c%e9%9f%b3%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%bc%94/)

札幌コレクションに出演

北海道最大級のイベント“SAPPORO COLLECTION 2025AW”に弊社サポートアーティストが出演いたしました。

▶記事はこちら(https://corporate-stella-music.com/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%82%81%e3%82%8c%e3%81%8a%e3%82%93%e3%80%82%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%bc%94/)

福岡にて自社企画ライブを開催

3月には11回目となる企画ライブを開催いたします。2日間で計26名の出演を予定しております。

▶記事はこちら(https://corporate-stella-music.com/column/%e3%80%90%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%913%e6%9c%88%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%81%ab%e3%81%a6stella-live-vol-11%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81/)

株式会社ステラミュージックについて

2023年6月よりアーティストサポートプログラムを展開中。

音楽経験不問のオーディションには毎月700名以上がエントリー、世の中に自分の歌声を届けたい!!という思いを持った未来のスター候補へ、プロによるオリジナル楽曲制作や音楽活動サポートを提供しています。

今後、世に広まるアーティストの輩出に向けて、ライブイベント・メディア出演・事務所やレーベルとの連携など、更なる機会創出に向け日々取り組んでいます。

■ 会社概要

会社名：株式会社ステラミュージック

本社：〒150-0011 東京都渋谷区東3-12-12 祐ビル2F

代表者：代表取締役社長 小原瑞輝

■ 個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社ステラミュージックコーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://corporate-stella-music.com/contact/