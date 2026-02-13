【希空（のあ）が着るルームウェア「Aimy’s Room」の新作ルームウェアがドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗で絶賛発売中☆】
人気モデルの希空さんが着るルームウェアブランド「Aimy’s Room（エイミーズルーム）」の新作ルームウェアが、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗（一部店舗を除く）で発売されています！
今シーズンは、前シーズンから大人気のふわふわで柔らかな「フェザーヤーン」のニット素材を使用したアイテムを展開。着心地抜群なボーダー柄のプルオーバーやヘアバンドがセットになったフルジップパーカー、ロングパンツ、ショートパンツなど春のおうち時間にぴったりなラインナップです♪
取り扱い店舗では、希空さんのビジュアルポスターやPOPが売り場を飾っています(ハート)
ぜひ、お近くのドン・キホーテ、アピタ、ピアゴの「Aimy’s Room」コーナーをチェックしてみてください☆
【モデルプロフィール】
希空（のあ）
2007年生まれの高校3年生。身長158cm。
17歳の誕生日に芸能界デビューし、SNS総フォロワー数は360万人超え。
ぷにるんず（バンダイ）TVCMやプリングルズ（ケロッグ）の広告に出演する他、TGCを始めとするコレクションイベントにも出演している。趣味はお菓子作りで、製作したお菓子はInstagramやYouTubeに掲載中。
【着用画像】
【展開商品】
・ボーダーニットプルオーバー：税抜\2,599 (税込\2,859)
・ボーダーニットパーカー（ヘアバンド付き）：税抜\2,999（税込\3,299）
・ボーダーニットロングパンツ：税抜\2,599（税込\2,859)
・ボーダーニットショートパンツ：税抜き\1,599（税込\1,759）
【展開カラー・サイズ】
・カラー：ピンク・パープル・サックス
・サイズ：M、L
【希空 公式Instagram投稿】
https://www.instagram.com/p/DUsbUgdkmf_/?igsh=YjdyemZtdTJjd3Bl
【ドン・キホーテ 公式X投稿】
https://x.com/donki_donki/status/2022235239729533334?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw(https://x.com/donki_donki/status/2022235239729533334?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw)
【アピタ・ピアゴ 公式X投稿】
https://x.com/apita_piago_uny/status/2022234294014378173?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw(https://x.com/apita_piago_uny/status/2022234294014378173?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw)
【展開店舗】
https://1864.orenooshi.jp/shoplist_260212.pdf