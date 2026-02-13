【希空（のあ）が着るルームウェア「Aimy’s Room」の新作ルームウェアがドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗で絶賛発売中☆】

瀧定名古屋株式会社

人気モデルの希空さんが着るルームウェアブランド「Aimy’s Room（エイミーズルーム）」の新作ルームウェアが、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗（一部店舗を除く）で発売されています！

今シーズンは、前シーズンから大人気のふわふわで柔らかな「フェザーヤーン」のニット素材を使用したアイテムを展開。着心地抜群なボーダー柄のプルオーバーやヘアバンドがセットになったフルジップパーカー、ロングパンツ、ショートパンツなど春のおうち時間にぴったりなラインナップです♪

取り扱い店舗では、希空さんのビジュアルポスターやPOPが売り場を飾っています(ハート)

ぜひ、お近くのドン・キホーテ、アピタ、ピアゴの「Aimy’s Room」コーナーをチェックしてみてください☆

【モデルプロフィール】

希空（のあ）

2007年生まれの高校3年生。身長158cm。

17歳の誕生日に芸能界デビューし、SNS総フォロワー数は360万人超え。

ぷにるんず（バンダイ）TVCMやプリングルズ（ケロッグ）の広告に出演する他、TGCを始めとするコレクションイベントにも出演している。趣味はお菓子作りで、製作したお菓子はInstagramやYouTubeに掲載中。

【着用画像】

【展開商品】

・ボーダーニットプルオーバー：税抜\2,599 (税込\2,859)

・ボーダーニットパーカー（ヘアバンド付き）：税抜\2,999（税込\3,299）

・ボーダーニットロングパンツ：税抜\2,599（税込\2,859)

・ボーダーニットショートパンツ：税抜き\1,599（税込\1,759）

【展開カラー・サイズ】

・カラー：ピンク・パープル・サックス

・サイズ：M、L

【希空 公式Instagram投稿】

https://www.instagram.com/p/DUsbUgdkmf_/?igsh=YjdyemZtdTJjd3Bl

【ドン・キホーテ 公式X投稿】

https://x.com/donki_donki/status/2022235239729533334?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw(https://x.com/donki_donki/status/2022235239729533334?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw)

【アピタ・ピアゴ 公式X投稿】

https://x.com/apita_piago_uny/status/2022234294014378173?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw(https://x.com/apita_piago_uny/status/2022234294014378173?s=53&t=U1S09TjNy6zzmjJHc0SmDw)

【展開店舗】

https://1864.orenooshi.jp/shoplist_260212.pdf