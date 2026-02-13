超ミドルシニアコンソーシアム、東日本エリアで第6回勉強会を2026年3月11日（水）に開催

株式会社グライダーアソシエイツ

2025年6月6日に発足した、企業の枠組みを超えた共創を目指す共同体「超ミドルシニアコンソーシアム」。6回目となる勉強会を、プレゼンテーターにクラブツーリズム株式会社様をお迎えし、2026年3月11日（水）に開催いたします。

第6回目となる今回は、クラブツーリズム株式会社 マーケティング本部 テーマ旅行部 部長 小川健治氏をゲストに迎え、「趣味嗜好を通じて、旅が深まる・仲間が広がる」をテーマにお話しいただきます。

同社は国内外において多様な旅行商品を企画・提供してきた旅行会社であり、長年にわたり幅広い顧客ニーズに応える事業展開を行ってきました。その結果、会員基盤は全国に約300万世帯・約700万人規模に広がっています。

今回は、こうした取り組みの中でも「テーマ旅行」に焦点を当て、参加者同士のつながりやコミュニティ形成を生み出す仕組みと、その価値創出の背景についてご紹介いただきます。

同社の特徴のひとつは、登山・写真・歴史・美食など関心領域に基づく「テーマのある旅」の企画にあり、趣味を共有する参加者同士がつながることでコミュニティが形成される点にあります。

こうしたテーマ旅行は旅行体験の深化に寄与するとともに、参加者間の継続的な関係性を育む取り組みとして、同社事業の特徴を示すものとなっています。

本勉強会では、テーマ旅行の進化と市場変化の実例を共有いただくとともに、趣味嗜好を起点とした新たなサービス設計や協業可能性について、参加者間で意見交換を行う場を目指しています。

同社とのコラボレーションおよび共創プロジェクトなどお話をしてみたいという事業会社・官公庁・大学関係者の皆さま、どうぞお気軽にご参加ください。

【超ミドルシニアコンソーシアム 東日本勉強会 第6回 開催概要】- 開催日時：2026年3月11日（水）17:00～18:30予定（受付開始：16:45）- 開催場所：株式会社グライダーアソシエイツ 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田 9F- 参加資格：超ミドルシニアコンソーシアム 会員登録企業担当者- 参加人数：最大10名（応募多数の場合は抽選となります）- 参加費用：無料- 留意事項：本企画は事業会社に所属するご担当者のみが対象となります。また、勉強会の様子は後日、記事として本サイトで公開する予定です。【プレゼンテーター】- 企業名：クラブツーリズム株式会社- 部門/役職：マーケティング本部 テーマ旅行部 部長- お名前：小川 健治 氏- 経歴：1999年 近畿日本ツーリスト入社 2004年 クラブツーリズム株式会社入社。国内旅行・海外旅行・個人旅行（フリープラン）領域に従事。

■プレゼンテーターコメント（小川氏より）

当社は1980年代から旅のダイレクトマーケティング事業を展開し、

長年にわたりシニアのお客様を中心に、多様なテーマ旅行を企画・提供してきました。

近年は、お客様の趣味嗜好や興味関心がさらに細分化・高度化しており、

テーマ旅行のカテゴリーも拡大し、各ジャンルの旅行内容もより専門的で深いものへと進化しています。



また、同じテーマを共有するお客様同士がつながり、自然発生的なコミュニティが形成されている点も大きな特徴です。

今回のセッションでは、当社が現在取り組んでいる多彩なテーマ旅行と、

そこから生まれたコミュニティの事例をご紹介します。

〈主なテーマ領域〉

登山・ハイキング・ウォーキング・マラソン・サイクリング

花・美術・美食・巡拝巡礼・寺社仏閣・歴史・写真 など

当日は、

「市場の変化を踏まえて、こんな新ジャンルがつくれるのでは？」

「テーマの深化に向けて、こんなコンテンツ提供や協業が可能です」

といった、皆さまとの議論やアイデア交換から、

新しいテーマ旅行の価値創造につながるきっかけをつくれればと考えています。

【参加申し込み方法】

参加をご希望の方は、2026年3月2日（月）までに以下よりお申し込みください。

※「超ミドルシニアコンソーシアム」への登録が必須です。未登録の方は必ず、未登録の方用お申し込みフォームよりお申込をお願いいたします。

【未登録の方用】お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaugmk-b1PNnQw-vVOqKPIcsSDtf79hKFbUH8kAFcYUu1IaA/viewform)

【登録済みの方用】お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BBR5SiQL2lSl-kvz_MP1BUNFnsI-vT2xZFYgl2cgzadLug/viewform)

【株式会社グライダーアソシエイツについて】

社名：株式会社グライダーアソシエイツ

本社：東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田9F

設立：2012年2月6日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：社会課題の解決につながるコンサルティング業務、クリエイティブ制作、自社サービスの企画・開発・運営、インキュベーション投資

関連会社：株式会社craft. 、株式会社マゼランメディカル、株式会社good-eye

URL：https://www.glider-associates.com/

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

超ミドルシニアコンソーシアム運営事務局（担当：安部）

Email：sms-consortium@glider-associates.com

Webサイト：https://sms-consortium.antenna.jp/