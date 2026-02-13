株式会社Alits、REAL VALUE CLUBへ入会

株式会社Alits

株式会社Alits（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮田 魁）は、

経営者コミュニティ「REAL VALUE CLUB」へ入会したことをお知らせいたします。

REAL VALUE CLUBは、実業を通じて価値創出に取り組む経営者が集い、

事業・思想・挑戦を共有しながら成長を目指すコミュニティです。

当社はSNSを基幹事業としながら、複数の事業領域へ展開を進めてまいりました。

今回の入会は、代表個人の学びに留まらず、従業員を含めた会社全体の視座を高め、

挑戦の幅と質をさらに高めていくことを目的としています。

REAL VALUE CLUBで得られる知見やネットワークを、

経営判断・事業開発・人材育成へ還元することで、

組織としての成長スピードを一段引き上げていく方針です。

株式会社Alitsは今後も、外部との積極的な交流を通じて、

長期的な価値創出に挑戦し続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Alits

所在地：東京都新宿区2-1-9 7F

代表者：代表取締役 宮田 魁

設立：2023年9月

事業内容：SNSマーケティング事業／飲食事業／HR事業／リユース事業

公式サイト：https://alits.co.jp(https://alits.co.jp/)

Mail：info@alits.co.jp

TEL：03-5312-8832