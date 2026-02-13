株式会社Alits、REAL VALUE CLUBへ入会
株式会社Alits
株式会社Alits（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮田 魁）は、
REAL VALUE CLUBは、実業を通じて価値創出に取り組む経営者が集い、
当社はSNSを基幹事業としながら、複数の事業領域へ展開を進めてまいりました。
REAL VALUE CLUBで得られる知見やネットワークを、
株式会社Alitsは今後も、外部との積極的な交流を通じて、
株式会社Alits（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮田 魁）は、
経営者コミュニティ「REAL VALUE CLUB」へ入会したことをお知らせいたします。
REAL VALUE CLUBは、実業を通じて価値創出に取り組む経営者が集い、
事業・思想・挑戦を共有しながら成長を目指すコミュニティです。
当社はSNSを基幹事業としながら、複数の事業領域へ展開を進めてまいりました。
今回の入会は、代表個人の学びに留まらず、従業員を含めた会社全体の視座を高め、
挑戦の幅と質をさらに高めていくことを目的としています。
REAL VALUE CLUBで得られる知見やネットワークを、
経営判断・事業開発・人材育成へ還元することで、
組織としての成長スピードを一段引き上げていく方針です。
株式会社Alitsは今後も、外部との積極的な交流を通じて、
長期的な価値創出に挑戦し続けてまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社Alits
所在地：東京都新宿区2-1-9 7F
代表者：代表取締役 宮田 魁
設立：2023年9月
事業内容：SNSマーケティング事業／飲食事業／HR事業／リユース事業
公式サイト：https://alits.co.jp(https://alits.co.jp/)
Mail：info@alits.co.jp
TEL：03-5312-8832