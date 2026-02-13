【UMBRO×go!go!vanillas】FREAK′S STOREだけのSPECIAL COLLABORATION ITEMが登場！牧 達弥氏が監修したセットアップとビーニー、ミニバッグにご注目！

株式会社デイトナ・インターナショナル

1924年イギリス発祥のフットボールブランド「UMBRO」と、牧 達弥(vo/g)、柳沢 進太郎(g)、長谷川プリティ敬祐(ba)、ジェットセイヤ(dr)からなる4ピース・バンド「go!go!vanillas」とのコラボレーションアイテムが、FREAK'S STORE店舗、及び公式オンラインストア「Daytona Park」に登場！

牧 達弥氏(vo/g)が監修したトラックジャケットやトラックパンツ、ビーニー、バッグがラインナップ！

ガレージやファンク、R&Bからカントリーまで、様々なジャンルを貪欲に取り込みながら、自らのサウンドをアップデートし続けてきた「go!go!vanillas」と「UMBRO」ならではのコラボレーションにご注目ください。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」にて公開された特集ページでは、牧達弥氏(vo/g)がモデルとして颯爽と着こなすビジュアルも必見です。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1046844?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=213_umbro&utm_content=PRESSRELEASEE

アイテムラインナップ

・UMBRO× go!go!vanillas ナイロントラックジャケット／\20,900(税込み)

https://www.daytona-park.com/item/1059394400037

・UMBRO × go!go!vanillas ナイロントラックパンツ／\16,500(税込み)

https://www.daytona-park.com/item/1049394400001

共に、オフホワイトとブラウンの2色展開／サイズ：M・L・XL

UMBRO × go!go!vanillas ロゴ ビーニー／\4,994(税込み)

https://www.daytona-park.com/item/1081394400021

ブラックとブラウンの2色展開

UMBRO × go!go!vanillas ミニ ボストンバッグ／\5,500(税込み)

https://www.daytona-park.com/item/1063394400025

販売チャネル

・FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」

（https://www.daytona-park.com/feature/1046844）

展開店舗

・FREAK'S STORE渋谷

（https://www.daytona-park.com/store/shibuya/）

・FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

（https://www.daytona-park.com/store/lumine-andy/）

・FREAK'S STORE池袋パルコ

（https://www.daytona-park.com/store/ikebukuro/）

・FREAK'S STORE 東京ソラマチ

（https://www.daytona-park.com/store/soramachi/）

・FREAK'S STORE ららぽーとTOKYO-BAY

（https://www.daytona-park.com/store/funabashi/）

・FREAK'S STORE ラゾーナ川崎プラザ

（https://www.daytona-park.com/store/kawasaki/）

・FREAK'S STORE ららぽーと横浜

（https://www.daytona-park.com/store/lalaport-yokohama/）

・FREAK'S STORE + ANDY FREAK'S STORE 札幌ステラプレイス

（https://www.daytona-park.com/store/sapporo/）

・FREAK'S STORE エスパル仙台

（https://www.daytona-park.com/store/sendai/）

・FREAK'S STORE 名古屋パルコ

（https://www.daytona-park.com/store/nagoya/）

・FREAK'S STORE ららぽーと安城

（https://www.daytona-park.com/store/anjo/）

・FREAK'S STORE 梅田ルクアメンズ

（https://www.daytona-park.com/store/umeda/）

・FREAK'S STORE なんばパークス

（https://www.daytona-park.com/store/nambaparks/）

・FREAK'S STORE ららぽーとEXPOCITY

（https://www.daytona-park.com/store/expocity/）

・FREAK'S STORE エミフルMASAKI

（https://www.daytona-park.com/store/emifullmasaki/）

・FREAK'S STORE 広島パルコ

（https://www.daytona-park.com/store/hiroshima-parco/）

・FREAK'S STORE 岡山イオンモール

（https://www.daytona-park.com/store/okayama/）

・FREAK'S STORE 福岡パルコ

（https://www.daytona-park.com/store/fukuoka/）

・FREAK'S STORE アミュプラザ博多

（https://www.daytona-park.com/store/hakata/）

・FREAK'S STORE COCOSA熊本

（https://www.daytona-park.com/store/kumamoto/）

FREAK MAG.では牧 達弥氏のインタビュー記事を掲載中！

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/freakmag/edited/13510/

go!go!vanillas

牧 達弥(vo/g)、柳沢 進太郎(g)、長谷川プリティ敬祐(ba)、ジェットセイヤ(dr)からなる4ピース・バンド。2013年のデビュー以降、ガレージやファンク、R&Bからカントリーまで、様々なジャンルを貪欲に取り込みながら自らのサウンドをアップデートし続けてきた。音楽ルーツへの深いリスペクトを持ちながらも変化を恐れず、柔軟なクロスオーバーのスピリットで生み出される楽曲の数々は、多くのリスナーを魅了。4人の異なる個性がぶつかり合い、強烈なグルーヴを生み出すライヴも彼らの醍醐味だ。

Instagram：https://www.instagram.com/go_go_vanillas_official/

UMBRO

アンブロは、マンチェスターで生まれたフットボールブランド。これまで、スポーツウェアとスポーツ・テイラーリングの世界に、多くの革新をもたらしてきた。アンブロのユニフォームキットは、1934年のFAカップでマンチェスター・シティが着用していたことで、その存在を広く知られるようになった。アンブロは、スポーツ・テイラーリングの伝統と現代のフットボールカルチャーを結びつけ、性能とデザイン性が調和した革新的かつ時代を象徴するフットボールウェア、スパイク、エキップメントを生み出している。

Instagram：https://www.instagram.com/umbrojp/

FREAK'S STORE

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/