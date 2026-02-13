アチーブメント株式会社はプロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1所属の「レバンガ北海道」とスポンサー契約を締結しました

アチーブメント株式会社

人材教育コンサルティング事業を手掛けるアチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1所属の「レバンガ北海道」（運営：株式会社レバンガ北海道、本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小川嶺）とのスポンサー契約を締結しました。単なるスポンサーシップの枠組みを超え、アチーブメントが培ってきた「教育」のノウハウと、レバンガ北海道が持つ「スポーツ」の力を融合させ、チーム力の向上および地域社会への貢献に挑戦してまいります。

■スポンサー契約締結の背景

アチーブメントでは、これまでモータースポーツや体操競技等のプロスポーツ、学校スポーツ等に携わる選手やチーム、指導者を対象に「人材教育」をはじめとした各種ご支援をしてきました。その中で得られてきた「人づくり・組織づくり」の経験を活かし、北海道の希望の象徴であるレバンガ北海道とさらなる未来を創造してまいります。両者が手を取り合い、「教育」と「スポーツ」を融合させることで、互いの価値を最大化し、さらなる高みを目指せると信じています。

■今後の取り組みについて

アチーブメントが長年培ってきた「目標達成」や「組織マネジメント」に関する教育ノウハウを、レバンガ北海道へ提供してまいります。具体的な施策については今後協議を進めてまいりますが、主に以下の領域での連携により、新たな価値創造に挑戦します。

チーム力の向上 教育の力で組織の結束力を高め、選手・スタッフ一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる「勝利する組織づくり」を支援します。

地域貢献への挑戦 スポーツを通じた地域活性化に加え、人材育成の観点からも北海道の未来に貢献する活動を、両社で企画・展開していく予定です。

■レバンガ北海道について

2011年に設立された、北海道札幌市に本拠地を置くプロバスケットボールチーム。B.LEAGUE（B1 東地区）に所属。スローガン「北海道から明日のガンバレを。」のもと、スポーツを通じた地域活性化や感動の提供を目指している。

公式WEBサイト：https://www.levanga.com/

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。