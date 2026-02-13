【予約販売/新商品】AKEDO S3シリーズ（POWER STORM）予約販売・予約特典のお知らせ

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、バトルトイシリーズ『AKEDO S3シリーズ（POWER STORM）』の発売に先がけ、先行予約販売を実施いたします。

これに伴い、「ハシートップイン公式オンラインストア」にて、2026年2月14日（土）0:00より予約受付を開始いたします。あわせて、予約特典内容についてもご案内いたします。

AKEDO公式サイト :https://hashy-topin.co.jp/akedo/AKEDO公式X :https://x.com/akedo_japan

◆AKEDO（アケドとは）

AKEDO（アケド）は、日本のアーケードゲームから着想を得た、シンプルながらも奥深いゲーム性が魅力の高速アクションバトルトイ。欧米を中心に大ヒットし、日本では2024年7月に初上陸しました。

プレイヤーはウォリアー（フィギュア）をコントローラーで操作してバトル。相手を倒すとウォリアーの身体が真っ二つになる「スプリットストライク」のギミックを搭載し、格闘ゲームのような技の読み合いや戦略性も楽しめます。子どもから大人まで夢中になれる、新しいバトルトイとして注目を集めています。

◆予約販売について

〇期間

2月14日（土）0:00 ～ 3月8日（日）23:59



〇先行予約店舗

ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=644

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。

◆予約特典について

ご購入金額（税込）に応じて、全3種の中からいずれかの特典（缶バッジ）を先着でプレゼントいたします。



【特典のご利用方法】

ご購入金額に応じた特典を、ご予約商品と同じカートに追加のうえ、ご予約ください。



【注意事項】

・特典は1注文につき1セットまでとなります。

複数の特典をご希望の場合は、注文を分けてご購入ください。

・ご注文時、「ハシートップイン公式オンラインストア」への新規会員登録は不要です。

「新規会員登録」を行わず、「注文手続きへ」お進みください。

なお、ご注文前に新規会員登録をされた場合、登録処理の影響により、

注文完了までにお時間を頂戴する場合がございます。

・『AKEDO予約特典』をカートに追加されていない場合、

条件を満たしていても特典（缶バッジ）は同梱されません。

必ずご購入金額に応じた特典をカートに追加のうえ、ご注文を確定してください。

・条件に合わない特典が追加されている場合、

出荷時に正しい内容へ調整させていただく場合がございます。

・予約特典A・Bについては、缶バッジの種類はお選びいただけません。

予約特典Cは、全5種コンプリートセットでお届けします。

・本キャンペーンは、予定数に達し次第終了となる場合がございます。

【予約特典A】缶バッジ1種ランダム（3,000円以上ご購入の方限定）

税込3,000円以上ご購入のお客様を対象に、AKEDO缶バッジをランダムで1種プレゼントいたします。

どのデザインが届くかは、開けてからのお楽しみです。

※缶バッジの種類はお選びいただけません。

【AKEDO予約特典・B】缶バッジ2種ランダム（5,000円以上ご購入の方限定）

税込5,000円以上ご購入のお客様を対象に、AKEDO缶バッジをランダムで2種プレゼントいたします。

どのデザインが届くかは、開けてからのお楽しみです。

※缶バッジの種類はお選びいただけません。

【AKEDO予約特典・C】缶バッジ5種セット（10,000円以上ご購入の方限定）

税込10,000円以上ご購入のお客様を対象に、AKEDO缶バッジ全5種を揃えたコンプリートセットをプレゼントいたします。

シリーズの世界観を一度に楽しめる、特別な内容です。

※こちらの特典は、缶バッジ5種が揃うコンプリートセットです。







株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct