【予約販売/新商品】AKEDO S3シリーズ（POWER STORM）予約販売・予約特典のお知らせ
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、バトルトイシリーズ『AKEDO S3シリーズ（POWER STORM）』の発売に先がけ、先行予約販売を実施いたします。
これに伴い、「ハシートップイン公式オンラインストア」にて、2026年2月14日（土）0:00より予約受付を開始いたします。あわせて、予約特典内容についてもご案内いたします。
AKEDO公式サイト :
https://hashy-topin.co.jp/akedo/
AKEDO公式X :
https://x.com/akedo_japan
◆AKEDO（アケドとは）
AKEDO（アケド）は、日本のアーケードゲームから着想を得た、シンプルながらも奥深いゲーム性が魅力の高速アクションバトルトイ。欧米を中心に大ヒットし、日本では2024年7月に初上陸しました。
プレイヤーはウォリアー（フィギュア）をコントローラーで操作してバトル。相手を倒すとウォリアーの身体が真っ二つになる「スプリットストライク」のギミックを搭載し、格闘ゲームのような技の読み合いや戦略性も楽しめます。子どもから大人まで夢中になれる、新しいバトルトイとして注目を集めています。
◆予約販売について
〇期間
2月14日（土）0:00 ～ 3月8日（日）23:59
〇先行予約店舗
ハシートップイン公式オンラインストア
URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=644
※商品ページは予約開始時刻に公開されます。
◆予約特典について
ご購入金額（税込）に応じて、全3種の中からいずれかの特典（缶バッジ）を先着でプレゼントいたします。
【特典のご利用方法】
ご購入金額に応じた特典を、ご予約商品と同じカートに追加のうえ、ご予約ください。
【注意事項】
・特典は1注文につき1セットまでとなります。
複数の特典をご希望の場合は、注文を分けてご購入ください。
・ご注文時、「ハシートップイン公式オンラインストア」への新規会員登録は不要です。
「新規会員登録」を行わず、「注文手続きへ」お進みください。
なお、ご注文前に新規会員登録をされた場合、登録処理の影響により、
注文完了までにお時間を頂戴する場合がございます。
・『AKEDO予約特典』をカートに追加されていない場合、
条件を満たしていても特典（缶バッジ）は同梱されません。
必ずご購入金額に応じた特典をカートに追加のうえ、ご注文を確定してください。
・条件に合わない特典が追加されている場合、
出荷時に正しい内容へ調整させていただく場合がございます。
・予約特典A・Bについては、缶バッジの種類はお選びいただけません。
予約特典Cは、全5種コンプリートセットでお届けします。
・本キャンペーンは、予定数に達し次第終了となる場合がございます。
【予約特典A】缶バッジ1種ランダム
（3,000円以上ご購入の方限定）
税込3,000円以上ご購入のお客様を対象に、AKEDO缶バッジをランダムで1種プレゼントいたします。
どのデザインが届くかは、開けてからのお楽しみです。
※缶バッジの種類はお選びいただけません。
【AKEDO予約特典・B】缶バッジ2種ランダム（5,000円以上ご購入の方限定）
税込5,000円以上ご購入のお客様を対象に、AKEDO缶バッジをランダムで2種プレゼントいたします。
どのデザインが届くかは、開けてからのお楽しみです。
※缶バッジの種類はお選びいただけません。
【AKEDO予約特典・C】缶バッジ5種セット
（10,000円以上ご購入の方限定）
税込10,000円以上ご購入のお客様を対象に、AKEDO缶バッジ全5種を揃えたコンプリートセットをプレゼントいたします。
シリーズの世界観を一度に楽しめる、特別な内容です。
※こちらの特典は、缶バッジ5種が揃うコンプリートセットです。
株式会社ハシートップイン
生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。
ハシートップイン公式オンラインストア :
https://www.hashy-topin.com/
商品に関するお問い合わせ :
https://www.hashy-topin.com/contact.php
ハシートップイン公式X :
https://x.com/HashyProduct