ＪＲ大宮駅で開催！「能登復興応援フェア～八重洲いしかわテラスin 大宮駅～」

石川県

能登半島地震の応援消費の気運を継続させるため、首都圏アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」では、今年度首都圏主要駅等において「能登復興応援フェア」を開催することとしており、この度、JR大宮駅でフェアを開催します。

能登の商品を中心とした石川県の食や伝統的工芸品など、魅力的な商品の販売に加え、能登の復旧・復興状況やこれからの季節にお楽しみいただける「今行ける能登(https://www.hot-ishikawa.jp/notofukko/index.html)」の情報もお届けします。

日本酒の試飲や抽選会など、来場者の皆様に楽しんでいただける企画もご用意しております。

是非、取材にお越しいただけますようお願いいたします。

<2026年2月20日（金）～23日（月・祝）能登復興応援フェア～八重洲いしかわテラス in 大宮駅～(https://ishikawa-antenna.jp/news/detail/005013.html)>

１ イベント概要

日時：令和８年２月２０日（金） １２時～２１時

２月２１日（土） １０時～２１時

２月２２日（日） １０時～２１時

２月２３日（月・祝）１０時～１７時

会場：ＪＲ大宮駅 東西連絡通路 及び えきたびマーケット内（地上２階）

（埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０番地 ＪＲ大宮駅 改札外）

主催：石川県

内容： （１）能登の商品を中心とした、食料品や伝統的工芸品などの県産品の販売

・石川県アンテナショップ「八重洲いしかわテラス(https://ishikawa-antenna.jp/)」による出張販売

・能登の事業者が来場して行う商品紹介

・商品購入者を対象とした抽選企画

（２）復旧・復興動画の放映やパネルの掲出

（３）「今行ける能登」など石川県の観光情報の紹介

２ 取材申し込み・問い合わせ先

取材を希望する場合は、令和８年２月１９日（木）１２時までに、石川県産業政策課まで、

取材申込書をメールで提出ください。（メール：syoukou@pref.ishikawa.lg.jp）

※大宮駅構内での取材となるため、取材時間は事前にお申込みいただいた

時間に限らせていただきます。

＜その他＞

石川県アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」の最新情報はHPやSNSで配信しております。

・「八重洲いしかわテラス」ホームページ(https://ishikawa-antenna.jp/)

・「八重洲いしかわテラス」インスタグラム(https://www.instagram.com/ishikawa_antenna/)

・「八重洲いしかわテラス」X(https://x.com/ishikawaantenna)