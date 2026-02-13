EKALより「High Performance Line」登場
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」。
今季2026 SS、「Trees are beginning to bud」をシーズンテーマに掲げたEKALから、都市と自然との共生を背景に、既存の価値観を拡張させるライン「EKAL High Performance Line」をリリース。
合理的な機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた本格的なアウトドアのハードユースから、日常をより良くするアイテムのラインナップを展開しております。
ALL WEATHER ANORAK(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1050238/?_ga=2.176183589.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26230-1050238
price：\28,600 (tax incl.)
col：YELLOW / GRAY
size：M / L / XL
HIKE SHELL JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1050235/?_ga=2.113341063.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26930-1050235
price：\55,000 (tax incl.)
col：GREIGE / LIGHT GRAY
size：M / L / XL
OCTA HOODIE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1010232/?_ga=2.175209762.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26930-1010232
price：\28,600 (tax incl.)
col：GRAY / BLACK
size：M / L / XL
OCTA VEST(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1010231/?_ga=2.151566649.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26930-1010231
price：\22,000 (tax incl.)
col：GRAY / BLACK
size：M / L / XL
HIKE SHIRT(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1030233/?_ga=2.151566649.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26930-1030233
price：\22,000 (tax incl.)
col：OLIVE / BLACK
size：M / L / XL
HIKE LONG-SLEEVE PULLOVER(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1030236/?_ga=2.151566649.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26930-1030236
price：\22,000 (tax incl.)
col：BLUE GRAY / BLACK
size：M / L / XL
HIKE PANTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1040234/)
number：FE26930-1040234
price：\26,400 (tax incl.)
col：GRAY / BLACK
size：M / L / XL
HIKE SHORTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1040237/?_ga=2.151615801.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26230-1040237
price：\19,800 (tax incl.)
col：OLIVE / BLACK
size：M / L / XL
MERINO WOOL L/S TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1021216/?_ga=2.184729257.1453745237.1770941025-604587.17236)
number：FE26930-1021216
price：\13,200 (tax incl.)
col：CHARCOAL / BLACK
size：M / L / XL
MERINO WOOL S/S TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26930-1021217/?_ga=2.184729257.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
number：FE26930-1021217
price：\11,000 (tax incl.)
col：CHARCOAL / BLACK
size：M / L / XL
EKAL High Performance Line LOOK(https://media.urban-research.jp/feature/ekal_2026ss/hpl/)
ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.184729257.1453745237.1770941025-604587.1723687207)
EKAL 公式Instagram(https://www.instagram.com/ekal_lake_official/)