【HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー】に出展！ホテル運営の省人化・業務効率化を実現する「AdvaNceD IoTシリーズ」を展示
株式会社デバイスエージェンシー（本社：大阪市西区）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展いたします。
AdvaNceD IoTシリーズ出展：国際ホテル・レストラン・ショーin 東京ビッグサイト2026
当社ブースでは、宿泊施設のDX推進を支援する「AdvaNceD IoTシリーズ」の各ソリューションを、実機展示とデモンストレーションでご紹介します。現場での運用を想定した操作感や導入イメージをご確認いただけます。
出展予定の製品1. AdvaNceD IoT スマートチェックイン
施設内に設置した専用端末を通じて、ゲスト自身の操作のみでチェックイン手続きを完結できるセルフチェックインシステムです。
- ルームキーの運用形態（スマートロック／カードキー／物理鍵）に応じて、パスコード発行や鍵の受け渡しを無人で対応可能
- 朝食券・駐車券の発行、デイユース受付など、施設の運用に合わせた機能追加（オプション）にも柔軟に対応
- フロント業務のセルフ化・省人化により、受付対応の負担軽減と人件費削減に貢献
■製品情報
・スマートチェックイン for カードロック
https://and-iot.jp/dms-cardlock/
・スマートチェックイン for クラウドスマートロック
https://and-iot.jp/dms/
・スマートチェックイン with キーボックス
https://and-iot.jp/dms-keybox/
2. AdvaNceD IoT バゲッジストレージ（セルフ荷物預かり）
チェックイン前後の荷物預かりを、ゲスト自身の操作で完結できるセルフ型バゲッジストレージシステムです。
- ゲストが自身のスマートフォンでQRコードを読み取り、預け入れ／支払い／受け取りまでをスマートフォン操作のみで完結
- 多言語表示に対応しており、訪日外国人を含むインバウンドゲストにも分かりやすく利用可能
- 荷物預かり業務をセルフ化することで、常駐スタッフを必要とせず、業務負担の軽減と人件費削減に貢献
■製品情報
バゲッジストレージ（セルフ荷物預かり）
https://and-iot.jp/baggage-storage/
3. AdvaNceD IoT キャッシュレス for コインランドリー
既存の洗濯機・乾燥機に専用端末を後付けするだけで、キャッシュレス決済に対応できるコインランドリー向け決済システムです。
- ゲストが自身のスマートフォンでQRコードを読み取り、支払いから利用開始までをスマートフォン操作のみで完結
- 多言語表示に対応し、アプリのインストールや会員登録が不要なため、訪日外国人や短期滞在者でも迷わず利用可能
- 現金管理やスタッフ対応が不要となり、運用負担の軽減と人件費削減に貢献
■製品情報
キャッシュレス for コインランドリー ホテル向け
https://and-iot.jp/coin-laundry-hotel/
展示会概要
■展示会名：HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー
■会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）
■会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール
※当社の展示ブースは西展示棟（西3ホール）です。
■出展ブース番号：W3-A27
【ご来場について】
ご来場に関しては、「国際ホテルレストランショー HCJ2026」公式サイトをご確認ください。
https://hcj.jma.or.jp/visitor/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社デバイスエージェンシー
TEL：06-6585-9865
E-mail：info@device-agency.co.jp