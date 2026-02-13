地震・台風・火山を英語で探究！防災STEMをテーマにした小学生向け春休み英語イベント開催

株式会社アライブ

英語の保育園・英会話教室・英語の学童を運営する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表：三井博美）は、2026年3月25日（水）～28日（土）の4日間、小学3年生～6年生を対象とした春休みの特別英語プログラム「自然現象の科学を解明せよ！」 を開催いたします。

本イベントは、毎シーズン全国各地から参加者が集まる人気の STEM CAMPで、今回のテーマは、地震、台風、竜巻、火山など、私たちの暮らしと密接につながる自然現象について探究するプログラムです。子どもたちは“探究者”となって「なぜ災害が起きるの？」「どうすれば被害を減らせるの？」といった問いに向き合いながら、実験・観察・設計・ディスカッションをすべて英語で行います。単に英語で知識を学ぶのではなく、科学的思考とコミュニケーション力を同時に育みます。

開催概要

【イベント名】アライブ STEM キャンプ 2026 スプリング

【イベント名】アライブ STEM キャンプ 2026 スプリング

【テーマ】「DISASTER DETECTIVENESS ～自然現象の科学を解明せよ！～」

【日程】2026年3月25日（水）～28日（土）

【時間帯】10:00-15:00 （延長ステイあり）

【対象】小学3年生～6年生（一般参加OK）

【会場】

・アライブイングリッシュスクール東校（名古屋市東区）

・アライブイングリッシュスクール覚王山校（名古屋市千種区）

参加特典・サポート

・1日から参加OK

・お弁当持参／給食選択可

・オリジナル缶バッジプレゼント

・4日間の参加者には修了証書授与

・延長お預かりあり

本プログラムで育まれる力

・科学的思考力／論理的に考える力

・観察力／探究心／課題解決力

・英語で考え、伝えるコミュニケーション力

・チームで協力する力

・プレゼンテーション力

・非認知能力（やり抜く力・レジリエンス・協働性 など）

近年、日本でも注目を集めるSTEM教育ですが、アライブではこれを小学生が英語で実施することにより、専門知識を英語で理解して解決策を導き出す、という”グローバルリーダー”に不可欠な生き抜く力を養います

４日間のイベントの概要

プログラムは、すべて英語で実施されます。

■ Day1｜竜巻と台風のひみつ

トルネードボトルやドライアイス実験で“ミニ竜巻”を再現します。さらに風速計（アネモメーター）を制作して、目に見えない風を数値化します。

■ Day2｜地球の鼓動！地震の正体を突き止める

地震の発生原理を学んで、手作り地震計（セイスモグラフ）で揺れを可視化します。また、電子回路を使った地震アラーム制作にも挑戦します。

■ Day3｜最強のエンジニア！揺れに負けない建物づくり

耐震・免震構造を用いたミニ建築モデルを制作し、実際に揺らして「命を守る構造」を科学的に比較します。

■ Day4｜地球のエネルギー！火山噴火のサイエンス

火山モデルと化学反応による噴火シミュレーションで地球を探究します。最新の防災モニタリングについても学び、4日間の学びを統合します。最終日には学んだことをプレゼンします。

過去のSTEM CAMPの様子

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

代表取締役 三井博美

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」

▼絵本「クリスマスには何がほしい」 絵本「ピーヨン、とべるよ」



主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール（理工系プログラム）、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。また2026年1月より、日本における非認知能力研究の第一人者である 中山芳一 氏をカリキュラム開発顧問として迎え、教育プログラムのさらなる高度化を進めています。