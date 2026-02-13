大人がときめく少女・和風コミックの新刊が登場！「noicomi COMICS」2月刊 2月13日（金）より全国書店にて発売開始!

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe 」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、「noicomi COMICS」の新刊を2月13日（金）に発売いたします。

■作品情報：https://www.no-ichigo.jp/comic/noicomi/pbook

■書籍発売情報

＜「鬼の花嫁」原作クレハ先生のNEXT人気作＞『龍神と許嫁の赤い花印 4巻』

作画：中野まや花、原作：クレハ

価格：税込781円（本体710円+税）、ISBN：978-4-8137-6559-2

【あらすじ】 「指一本触れさせはしない 必ず僕が守る――」 周囲で巻き起こる醜い派閥争いを解決し、 平穏な日々を取り戻した波琉とミト。 しかし、甘く穏やかな時間も束の間……。 龍神のひとりである煌理が、波琉とミトの元を訪れる。 煌理は、ミトが生まれた星奈の一族を 龍花の町から追放した張本人であり、 ミトを狙う堕ち神について思うところがあるようで……。 波琉がミトを守るため奔走する中、 魔の手は刻一刻と迫り――!? 虐げられる少女×天界を治める龍神 大注目の和風ラブファンタジー、第４巻！

『ごほうびは夜にちょうだい 3巻』

作画：優木わかな、原作：みゅーな**

価格：税込803円（本体730円+税）、ISBN：978-4-8137-6560-8

【あらすじ】 「ちゃんと自覚してよね――僕の彼女だって」 ついに榛名に本当の気持ちを伝えた雛乃。気持ちが通じ合ったことで、榛名の甘さは容赦なく加速するばかり。ドキドキが止まらない毎日に、雛乃の“好き”はどんどん大きくなっていく。そんな幸せ絶頂の同居生活に、まさかの急展開――。単身赴任中だった雛乃の父が「同居なんて許した覚えはない！」と怒り心頭で帰宅し、2人の甘々生活にピンチ到来!! 同居解消の危機に直面する雛乃と榛名だけど、2人きりの時間はさらに甘さを増して―― 「続き、していいよね？」 気まぐれだけど重たい榛名の愛がついに止まらなくなる――!? 再会から始まったドキドキ同居ラブ、ときめき最高潮の最終巻！

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2107-67d2e0435794a96a2af0f757e8a1a7a6.pdf