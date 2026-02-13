【あめやえいたろうのホワイトデー】2月15日（日）発売

株式会社榮太樓總本鋪株式会社榮太樓總本鋪(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)は、あめ専門ブランド「あめやえいたろう」よりホワイトデー限定商品を販売いたします。公式オンラインストアにて、2月13日（金）より受注開始し、あめやえいたろう新宿伊勢丹本店、あめやえいたろう銀座三越店、榮太樓總本鋪日本橋本店にて2月15日（日）より販売いたします。

想いをやさしく包む、あめやえいたろうのホワイトデー。

素材の風味を生かし、澄んだ甘さが心に静かに寄り添います。





装い新たに生まれ変わったスイートリップのギフト

みつあめ スイートリップ

江戸の頃、紅の上に溶かした飴を重ね、唇に艶を与え乾燥から守ったと言われる江戸娘たち。

その小粋な知恵と美学は、えいたろうの飴づくりの技と出会い、

蜜状の飴、なめて楽しむ和の甘味「スイートリップ」へと生まれ変わりました。

ギフト箱は、表は控えめに、裏に凝る。江戸っ子の「裏勝り」の美学を活かした繊細な仕立て。

今で言うポーチのような役割の身縫いの小物を着物の襟元に忍ばせる「筥迫（はこせこ）」をイメージした粋なギフトです。

■商品情報

・商品名：「みつあめ スイートリップ」

・販売価格：1本 810円（税込） / 3本入 2,916円（税込） / 5本入 4,536円（税込）

・内容量：1本 20ｇ

公式オンラインストア3本入⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1163625.html

5本入⇛https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1163626.html

ギフトBOX 花衣 ～はなごろも～

あめやえいたろう人気商品を詰め合わせた華やかなギフト。

とろりとしたみつ状のあめ「スイートリップ」からは、

福岡県産あまおう苺の甘みがふわりと広がる「あまおう」と

青森県産のりんごの濃縮果汁を使った、甘さと酸味の調和が心地よい「りんご」を。

パリッ、サクッと軽やかな食感の板あめ羽一衣（はねひとえ）からは、

ほどよい酸味とやさしい甘みが魅力の「キャンベルアーリー（ぶどう）」と、

世代を問わず親しまれる「ストロベリー」を詰め合わせました。

お花見の晴れ着「花衣」を思わせる華やかな装いに仕立てています。

■商品情報

・商品名：「ギフトBOX 花衣 ～はなごろも～」

・販売価格：3402円（税込）

・内容量：みつあめスイートリップ：「あまおう」「りんご」

板あめ羽一衣（はねひとえ）：「キャンベルアーリー」「ストロベリー」（各5枚入）

公式オンラインストア⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1163627.html

板あめ羽一衣いろは ～ホワイトデー～

柔らかなパッケージデザインは期間限定のご用意。

新フレーバー「チョコレート」が加わった全11種・各2枚入り。

味や香りの違い、「パリッ」「サクッ」と軽やかにほどける食感。

板あめ羽一衣（はねひとえ）を存分にお楽しみください。

ギフトにはもちろん、自分へのご褒美にも。

羽一衣の世界がさらに広く、たくさんの方に届きますように。

■商品情報

・商品名：「板あめ羽一衣いろは」

・販売価格：3456円（税込）

・内容量：板あめ羽一衣（はねひとえ）11種各2枚：「ストロベリー」「ヨーグルト」「ソーダ」「チョコレート」「キャンベルアーリー」「ブラッドオレンジ」「あまおう」「桃白鳳」「あまおう×ヨーグルト」「宮古島マンゴー×レモン」「ラズベリー×王林シードル」

公式オンラインストア⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1161307.html

板あめ羽一衣 詰合せ3個入/6個入

パリッ、サクッとした食感と、口の中でふわりとほどけるやさしい甘みが魅力の

「板あめ羽一衣（はねひとえ）」

3個入は、果実や素材の味わいを掛け合わせた、見た目にも楽しいバイカラー3種の詰め合わせ。

6個入は、新フレーバー「チョコレート」を加えた人気の6種を詰め合わせました。

ホワイトデー期間限定のアンティークブルーのリボンを添えてご用意します。

■商品情報

・商品名：「板あめ羽一衣３個入」「板あめ羽一衣6個入」

・販売価格：3個入 2,160円（税込） / 6個入 3,294円（税込）

・内容量：3個入：「あまおう×ヨーグルト」「ラズベリー×王林シードル」「宮古島マンゴー×レモン」

6個入：「ストロベリー」「ヨーグルト」「チョコレート」「ソーダ」

「宇和島ブラッドオレンジ」「キャンベルアーリー」（各5枚入）

公式オンラインストア３個入⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1160908.html

６個入⇛ https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1160909.html

スイートダイヤモンド

まるで本物のダイヤモンドのように、美しくカットされたキャンディー。

光を受けてきらめくその姿は、冬の夜に咲くひとしずくの宝石。

ダイヤモンドの輝きを最大限に引き出す「ブリリアントカット」をモチーフに、

匠の技で繊細に仕上げました。

透明感のある甘さと、ガラスのように澄んだきらめきが、口の中でそっと溶けていきます。

特別なひと粒を、大切な人へ。

■商品情報

・商品名：「スイートダイヤモンド」

・販売価格：3780円（税込）

・内容量：スイートダイヤモンド1個

その他にも色とりどり様々なフレーバーのキャンディーをご用意しております。

公式オンラインストア⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1160093.html

■商品情報

・商品名：「えいたろうあめ詰合せ」

・販売価格：800円（税込）

・内容量：うめぼ志あめ（紅／黄）、くろあめ、まっちゃあめ、こうちゃあめ、バニラミルクあめ

各2粒

その他にも色とりどり様々なフレーバーのキャンディーをご用意しております。

公式オンラインストア⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/326286/349960/list.html

♦あめやえいたろうとは・・♦

1818年創業の榮太樓總本鋪があめ専門店ブランドとして2007年に立ち上げたブランドが「Ameya Eitaro(あめやえいたろう)」です。

200年続く和菓子屋の伝統製法を駆使しながら、こだわりの原料を活かし、「あめに恋して、あめに夢みて」をコンセプトに、概念に囚われない進化したあめの新しい形を表現し、あめの可能性を広げています。

代表商品である「板あめ 羽一衣（はねひとえ）」や「みつあめ スイートリップ」をはじめ、クリスマス・ホワイトデーといった特別な時期は宝石をモチーフにした「スイートジュエル」など、受け取った方の気持ちが華やぎ、驚きや喜び溢れるギフトをご用意しています。

■公式サイト・SNSのご案内

ブランドサイト：https://www.ameyaeitaro.com/(https://www.ameyaeitaro.com/)

オンラインショップ：https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html(https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html)

Instagram：https://www.instagram.com/ameya_eitaro/(https://www.instagram.com/ameya_eitaro/)

X：https://twitter.com/ameyaeitaro(https://twitter.com/ameyaeitaro)

♦榮太樓總本鋪とは‥♦

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/

●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/