【Figma初心者】書籍『はじめてでも迷わないFigmaのきほん』の解説付き！3/6（金）無料セミナー「Figma Sitesでつくる最新Webデザイン」開催
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月6日（金）、Figma初心者の方を対象とした無料のオンラインセミナー「Figma Sitesでつくる最新Webデザイン ～改訂版『はじめてでも迷わないFigmaのきほん』解説付き～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171210/?rls)」を開催します。
本セミナーでは、Figmaの基本操作からサイト構築まで体系的に学べる『はじめてでも迷わないFigmaのきほん やさしく学べるWebサイト・バナーデザイン入門』（インプレス）の著者であるもち氏が、リニューアル版の内容を踏まえながらFigma Sitesの活用ポイントを実演解説します。Figma Sitesは、Figma上でデザインから公開までをスムーズにつなぐ最新ワークフローとして注目されており、デザインの段階で実装を見据えたい、ノーコードで素早くサイトを公開したい、Figmaのスキルを業務レベルに引き上げたいという方に最適です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
＜セミナーの内容＞
・Figma Sitesの特徴とできること
・これからのWebデザインとFigmaのワークフロー
・実演：Figma SitesでシンプルなWebページをつくって公開するまで
・新版『Figmaのきほん』のご紹介
<こんな方にオススメ>
・Figma初心者だけど、Webデザインを基礎から学びたい
・バナー制作・サイト制作の効率を上げたい
・Figma Sitesの使い方を実例で理解したい
・これからFigmaを本格的に業務で使いたい
・講師の書籍を読んだ／これから学び始めたい
Figma Sitesでつくる最新Webデザイン ～改訂版『はじめてでも迷わないFigmaのきほん』解説付き～
■日時
2026年3月6日（金） 19：00～20：20
■場所
オンライン開催
■登壇者
AI系BtoB SaaSのスタートアップ株式会社xenodata lab. CDO（Chief Design Officer）
株式会社Fluxion代表
もち氏 @makiko_sakamoto(https://x.com/mochitaro_de)
専門学校でグラフィックデザインを学んだのち、複数のスタートアップでプロダクトのUIデザインを経験し、現在はUI・UXデザインを中心に社内の全クリエイティブを担当。IT業界でのデザイナー歴は10年以上。本業以外ではStudio公式パートナーとしてweb制作も行う。オンラインスクール事業（https://notdesignschool.jp/）やXの発信などデザインを教える活動も積極的に行っている。
著書：はじめてでも迷わないFigmaのきほん やさしく学べるWebサイト・バナーデザイン入門
■参加費
無料
■定員
100名
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171210/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171210/?rls)
※締切：2026年3月6日（金） 20：20
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局
「Figma Sitesでつくる最新Webデザイン」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞
▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)
▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)
イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！
▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから
iOS：https://apple.co/3qLDNbT
Android：https://bit.ly/3dkO2AS
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)