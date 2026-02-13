eスポーツチーム「REJECT」大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門のShuton選手が世界最高峰の大会『GENESIS X3』に参戦

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL（以下、スマブラSP）部門に所属するShuton（しゅーとん）選手が、スマブラコミュニティにおける世界最高峰の大会『GENESIS X3』に出場することをお知らせいたします。

GENESISは2009年に北米で始まった、スマブラコミュニティを代表する世界最高峰クラスのオフライン大会です。近年は米・サンノゼのSan Jose McEnery Convention Centerを会場に、世界中のトッププレイヤーが集結。Super Smash Bros. Ultimate／Meleeなど複数タイトルでシングルス・ダブルスが実施され、数千人規模が参加する“超”大型イベントとして知られています。

Shuton選手は、得意ファイターであるピクミン＆オリマー（ピクオリ）を軸にした緻密な立ち回りと対応力を武器に、多数のメジャー大会で優勝・上位入賞を重ねてきました。今回の『GENESIS X3』でも、これまで培ってきた経験と実力を発揮し、優勝を目指して戦いに臨みます。REJECT大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門およびShuton選手へのあたたかいご声援を、よろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：GENESIS X3（ジェネシス エックススリー）

■ 開催日（現地）：2026年2月13日（金）～15日（日）（PST）

※ 日本時間（JST）：2026年2月14日（土）～16日（月）

■ 会場：San Jose McEnery Convention Centre（米国・カリフォルニア州サンノゼ）

■ 主な種目：Super Smash Bros. Ultimate / Melee / 64 ほか

■ 大会ページ（Start.gg）：https://www.start.gg/tournament/genesis-x3/details

■ 公式サイト：https://genesis.gg/

【Shuton（しゅーとん）について】

大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALシーンを代表するトッププレイヤーの一人。ピクミン＆オリマー（ピクオリ）・ホムラ&ヒカリを主軸とした精密な立ち回りと高い対応力で、国内外の主要大会において優勝・上位入賞を多数記録してきました。『篝火』『ウメブラ』など大型国内大会でも存在感を発揮し、世界的にも高い評価を得ているREJECT所属のスマブラSPプレイヤーです。

■ X：@syu_tolimar

【試合・情報更新について】

大会期間中の最新情報は、REJECT公式Xアカウントで随時発信します。

REJECT（総合）：https://x.com/RC_REJECT

REJECT esports（大会・競技速報）：https://x.com/esports_REJECT

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip