【ヴィーガン・グルテンフリー】「スナックミースタンド 蔵前」にて、旬のりんごを主役にした新作スイーツ・ドリンクを販売開始【2/14(土)～】

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー（本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎）は、東京・蔵前にある「snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前」にて、旬のりんごを贅沢に使用した新作スイーツ2種『VGGF白みそりんごフィナンシェケーキ』『VGGFりんごのシナモンケーキ ※週末限定商品』とオリジナルドリンク1種『VGアップルジンジャー』を2026年2月14日（土）より販売開始いたします。

※VGGF…ヴィーガン＆グルテンフリー

「snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前」では、日々のちょっとしたご褒美にぴったりな、季節に合わせた“からだにやさしいおやつ”をお届けしています。

2月の新作は、冬に甘みが凝縮される「りんご」を主役にしたヴィーガン＆グルテンフリー(※)仕様のラインナップ。白みその隠し味が光るフィナンシェケーキや、スパイスが香る週末限定のシナモンケーキなど、自分へのご褒美や大切な方へのバレンタインギフトにもぴったりなラインナップをご用意しました。 ※一部商品はヴィーガン仕様のみとなります。

商品概要

VGGF白みそりんごフィナンシェケーキ

330円（税込）

白みそのやさしいコクを生地に練り込み、甘さの中にほんのり塩味を感じる、奥行きある味わいのフィナンシェケーキです。中には、大きめにカットして果肉感を残した「自家製セミドライりんごジャム」を忍ばせました。 白みその塩味とりんごの甘酸っぱさがクセになる味わいで、ひと口ごとにジューシーな果実感が広がります。トップに飾った米粉クランブルのザクザクとした食感がアクセント。コーヒーや紅茶と一緒に、ゆったりとした時間をどうぞ。

VGGFりんごのシナモンケーキ※週末限定商品

480円（税込）

りんごジュースに漬け込んだセミドライりんごとレーズンを使用し、りんご本来の自然な甘さを最大限に引き出したケーキです。シナモンの香りと、ローストくるみの香ばしさ・食感が加わった相性抜群のコンビネーションが楽しめます。 仕上げにはメープルシロップと粉糖のアイシングをかけ、トップにもセミドライりんごをトッピング。メープルアイシングのやさしい甘みが全体を包み込む、見た目も味わいもほっとする一品です。

VGアップルジンジャー

480円（税込）

100％アップルジュースに、スナックミーの人気商品「クラフトジンジャーエール」を合わせたオリジナルドリンクです。りんごのフルーティーな甘みと、生姜のピリッとした爽快なキレが心地よく広がります。 甘すぎないため、おやつはもちろんお食事にもマッチ。フリーズドライりんごを散らした可愛らしい見た目で、今回発売する「フィナンシェケーキ」や「シナモンケーキ」とも相性抜群です。ホットでもアイスでも、その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

からだにやさしく、とびきりおいしい。

snaq.me stand蔵前店では他にも店内で焼き上げたヴィーガン＆グルテンフリーの焼き菓子をご用意しております。植物性素材と米粉を使って丁寧に焼き上げた、素材の自然な甘さや風味を活かしたシンプルな味わい。心地よいひとときを彩る、軽やかで洗練されたスイーツをお楽しみください。

snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前 概要

住所： 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-4-3フィルパーク蔵前II 1B

都営浅草線蔵前駅A0出口 徒歩30秒

席数：店内4席、店外4席

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜日）

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/snaq.me_stand_kuramae/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

今後もスナックミーはリアル店舗出展や催事開催など、オフライン展開に注力してまいります。

催事の開催や出店に関しては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

https://office.snaq.me/popup



「snaq.me stand（スナックミースタンド）」事業について

スナックミーは2016年にサービスを開始してから、おやつのサブスク「snaq.me(スナックミー)」やECを通じて、2,000種類以上のおやつを、累計で20万人以上のお客様にお届けしてきました。

今後、オンライン事業に加えて、直営店/催事や卸、オフィス向けなど、オフライン事業の展開を加速していく方針です。直営店/催事事業を「snaq.me stand（スナックミースタンド）」として展開し、スナックミーのおやつを体験していただける場を増やしてまいります。

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・ヘルシーおやつの通販サイト https://mall.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・福利厚生の専門ウェブメディア https://magazine.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 草野

Email： pr@snaq.me