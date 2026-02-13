製造業AIスタートアップのルミナイ、ロールアップの加速に向け中小企業投資のNYC社と資本連携

ルミナイ株式会社

ルミナイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 伊藤大地、以下「ルミナイ」）は、2026年2月4日付で、中小企業の事業承継・成長支援に取り組む投資会社であるNYC株式会社（代表取締役社長：中塚庸仁、以下「NYC」）よりマイノリティ出資を受けたことをお知らせいたします。今回の資本連携により、中小製造企業を連続的にM&Aしバリューアップしていくロールアップ戦略の推進体制を強化してまいります。

■ NYCについて

NYC株式会社は、「2027年までに100件の投資を行い、中小企業経営のイノベイターとなる」ことをビジョンに掲げ、製造業等の中小企業を中心に、出資と経営支援を通じて事業承継および成長支援を行う投資・経営支援会社です。

NYCの取り組みは以下の通りです。

- 中小企業の後継者不在の解決後継者不在企業の株式を取得することで事業の継続を実現するとともに、次世代経営者の採用・育成・社長就任までを一貫して支援- 中小企業の事業の継続と成長承継後も、戦略立案から成長施策の実行まで伴走し、マーケティング、人材採用、システム導入、新規事業推進、M&A、経営管理体制の整備などを幅広くサポート

■ 資本連携の背景と今後の展望

NYCとルミナイは、本出資を契機に、製造業領域におけるAIの社会実装と企業価値向上を加速するため、以下の連携を推進します。

- 案件紹介NYCでは規模感の観点から投資対象としない案件について、ルミナイの戦略投資事業の観点で検討可能な企業を紹介します。- 投資先連携・実証実験AIニーズのあるNYCの投資先をルミナイへ紹介し、NYCグループの現場・データも活用しながら、ソリューション導入やプロダクト検証に向けたAIの実証実験を共同で推進します。- バリューアップ支援ルミナイが戦略投資によりグループ参画した中小企業に対し、NYCがバックオフィス領域を中心としたバリューアップ支援を実施します。- 共同投資共同投資を通じて双方のアセット拡大を図り、バリューアップノウハウを相互に共有・高度化します。

ルミナイは今後も、「全ての産業データをLLM Readyにする」というビジョンのもと、現場データの構造化・標準化・AI活用基盤の整備を推進し、産業領域におけるAI実装を加速させていきます。

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業、トラディショナル型サーチファンド投資事業

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)

【ルミナイ概要】

会社名 ：ルミナイ株式会社

代表者 ：伊藤 大地

所在地 ：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス1F

事業内容：AIソリューション事業、AIプロダクト事業、戦略投資事業

会社ＨＰ：https://lluminai.co.jp/

会社note：https://note.com/lluminai

技術blog：https://zenn.dev/p/lluminai_tech

■ ルミナイ株式会社 代表取締役 伊藤 大地のコメント

この度の資本連携を通じて、産業現場へのAI実装に不可欠な「データと現場の内製化」をさらに加速してまいります。

NYCの持つ産業現場の深い知見とネットワークと、当社のAI実装力を掛け合わせることで、戦略投資事業における成長支援と企業群形成の推進体制をさらに強化していきます。

ルミナイは、「すべての産業データをLLM Readyにする」ことを目標に、現場データの活用基盤づくりとAI実装を一体で推進しています。今後も技術と現場理解を掛け合わせ、産業分野におけるAI活用を前進させてまいります。

ルミナイ株式会社 代表取締役 伊藤大地

■ 本件に関するお問い合わせ先

ルミナイ株式会社 広報担当

info@lluminai.co.jp