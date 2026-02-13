話題の“ハードモード”異世界冒険譚『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』のキャスト出演特番を2月20日（金）夜8時より「ABEMA」で独占無料放送決定！

株式会社AbemaTV

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」SP特番』を、2026年2月20日（金）夜8時より、独占無料放送いたします。

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、原作：ハム男／イラスト：藻 によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品です。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲーには満足できない」として最高難易度モード“ヘルモード”でプレイを始めたところ、そのまま異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまったことから始まる、超高難易度の異世界冒険譚が描かれます。攻略本も掲示板も存在しない過酷な世界で、元廃ゲーマーが最強を目指し駆け上がる斬新な物語が人気を集めシリーズ累計発行部数250万部（電子書籍含む）を突破。2026年1月よりTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」SP特番』には、田村睦心（アレン役）、飯塚麻結（クレナ役）、千本木彩花（セシル役）らメインキャスト陣が出演。MCに天津飯大郎を迎え、これまでの物語の振り返りや、今後の見どころについてトークを展開するほか、「オリジナル召喚獣を考えよう！」と題し、キャストが考えた召喚獣を発表するコーナーもお届けいたします。

さらに、特番放送直前の2月20日（金）午後5時から夜8時にわたり、最新・6話までの無料振り返り一挙放送も決定。放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

なお、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、毎週金曜日夜25時35分よりWEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するとともに、WEB最速配信を開始するほか、放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話の1週間無料配信を実施いたします。

ぜひ「ABEMA」で、豪華キャスト陣と一緒に、この冬話題のハードモード異世界冒険譚『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』を振り返りましょう。

■特別番組『TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」SP特番』独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月20日（金）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EQqDhpRa6J4Rju

出演者（敬称略）：田村睦心（アレン役）、飯塚麻結（クレナ役）、千本木彩花（セシル役）／MC：天津飯大郎

※放送後、2026年2月26日（木）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■特番直前に無料振り返り一挙放送も

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～6

放送日時：2026年2月20日（金）午後5時～夜8時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EU6DQz43jyKUCf

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。

■『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』毎週金曜日夜25時35分よりWEB最速配信中！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜25時35分より放送中

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/91MFQRZzvRFMKD

※放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

「終わらないゲームにあなたを招待します。」

35歳独身彼女なしのサラリーマン・山田健一。

ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していた彼は、

ある日、地球から姿を消した……。

偶然見つけた名前の無いネットゲームを

最高難易度「ヘルモード」でプレーしようとしていた健一は、

異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまう！！

唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、

ヌルくない異世界で最強への道を手探りで歩み始めるアレン。

しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、

レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？

ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！

序盤から最強主人公はもう古い！？

元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚、開幕！！

＜CAST＞

アレン：田村睦心

クレナ：飯塚麻結

ドゴラ：畠中 祐

セシル：千本木彩花

ロダン：石川英郎

テレシア：大原さやか

マッシュ：小市眞琴

バトラー＝フォン＝グランヴェル：杉田智和

ミハイ＝グランヴェル：千葉翔也

トマス＝グランヴェル：三宅麻理恵

ゼノフ：大塚明夫

カルネル：cv.宮本崇弘

＜STAFF＞

監督：玉川真人

シリーズ構成：谷村大四郎

キャラクターデザイン：津島 桂

サブキャラクターデザイン・プロップ設定：式部美代子

サブキャラクターデザイン・召喚獣デザイン：井坪優奈

魔獣・大型召喚獣設定：ごとうじゅんじ

武器設定：松田未来

美術監督：栫ヒロツグ（鹿児島ラメカヒリム）

編集：長谷川舞(editz)

撮影監督：喜多隆宏、内田奈津美（アニモキャラメル）

色彩設計：長岡柚衣（RIC）

３D監督：墳下芳弘

２Dワークス：矢崎宏幸

美術設定：山口大悟郎（鹿児島ラメカヒリム）

音楽：土田美咲、中嶋純子、阿部玲子、福廣秀一朗、金崎 萌、澤田佳歩、佐久間奏、ボウ・デミアン、栗原真葉、田中津久美、三木 深

音響監督：菅原輝明

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

オープニングテーマ：あたらよ「ハク」

エンディングテーマ：花耶「Sanctuary」

公式HP：https://hellmode-anime.com/

