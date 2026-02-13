話題の“ハードモード”異世界冒険譚『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』のキャスト出演特番を2月20日（金）夜8時より「ABEMA」で独占無料放送決定！

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」SP特番』を、2026年2月20日（金）夜8時より、独占無料放送いたします。



『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、原作：ハム男／イラスト：藻 によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品です。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲーには満足できない」として最高難易度モード“ヘルモード”でプレイを始めたところ、そのまま異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまったことから始まる、超高難易度の異世界冒険譚が描かれます。攻略本も掲示板も存在しない過酷な世界で、元廃ゲーマーが最強を目指し駆け上がる斬新な物語が人気を集めシリーズ累計発行部数250万部（電子書籍含む）を突破。2026年1月よりTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めています。



このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」SP特番』には、田村睦心（アレン役）、飯塚麻結（クレナ役）、千本木彩花（セシル役）らメインキャスト陣が出演。MCに天津飯大郎を迎え、これまでの物語の振り返りや、今後の見どころについてトークを展開するほか、「オリジナル召喚獣を考えよう！」と題し、キャストが考えた召喚獣を発表するコーナーもお届けいたします。



さらに、特番放送直前の2月20日（金）午後5時から夜8時にわたり、最新・6話までの無料振り返り一挙放送も決定。放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。



なお、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、毎週金曜日夜25時35分よりWEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するとともに、WEB最速配信を開始するほか、放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話の1週間無料配信を実施いたします。



ぜひ「ABEMA」で、豪華キャスト陣と一緒に、この冬話題のハードモード異世界冒険譚『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』を振り返りましょう。



■特別番組『TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」SP特番』独占無料放送　概要


＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年2月20日（金）夜8時～夜9時


放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EQqDhpRa6J4Rju


出演者（敬称略）：田村睦心（アレン役）、飯塚麻結（クレナ役）、千本木彩花（セシル役）／MC：天津飯大郎



※放送後、2026年2月26日（木）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。



■特番直前に無料振り返り一挙放送も



(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞


・#1～6


放送日時：2026年2月20日（金）午後5時～夜8時


番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EU6DQz43jyKUCf


放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル


※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。



■『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』毎週金曜日夜25時35分よりWEB最速配信中！



(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜25時35分より放送中


最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/91MFQRZzvRFMKD


※放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。



【作品概要】


〈INTRODUCTION〉


「終わらないゲームにあなたを招待します。」



35歳独身彼女なしのサラリーマン・山田健一。


ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していた彼は、


ある日、地球から姿を消した……。



偶然見つけた名前の無いネットゲームを


最高難易度「ヘルモード」でプレーしようとしていた健一は、


異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまう！！



唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、


ヌルくない異世界で最強への道を手探りで歩み始めるアレン。



しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、


レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？



ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！


序盤から最強主人公はもう古い！？


元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚、開幕！！



＜CAST＞


アレン：田村睦心


クレナ：飯塚麻結


ドゴラ：畠中 祐


セシル：千本木彩花


ロダン：石川英郎


テレシア：大原さやか


マッシュ：小市眞琴


バトラー＝フォン＝グランヴェル：杉田智和


ミハイ＝グランヴェル：千葉翔也


トマス＝グランヴェル：三宅麻理恵


ゼノフ：大塚明夫


カルネル：cv.宮本崇弘



＜STAFF＞


監督：玉川真人


シリーズ構成：谷村大四郎


キャラクターデザイン：津島 桂


サブキャラクターデザイン・プロップ設定：式部美代子


サブキャラクターデザイン・召喚獣デザイン：井坪優奈


魔獣・大型召喚獣設定：ごとうじゅんじ


武器設定：松田未来


美術監督：栫ヒロツグ（鹿児島ラメカヒリム）


編集：長谷川舞(editz)


撮影監督：喜多隆宏、内田奈津美（アニモキャラメル）


色彩設計：長岡柚衣（RIC）


３D監督：墳下芳弘


２Dワークス：矢崎宏幸


美術設定：山口大悟郎（鹿児島ラメカヒリム）


音楽：土田美咲、中嶋純子、阿部玲子、福廣秀一朗、金崎 萌、澤田佳歩、佐久間奏、ボウ・デミアン、栗原真葉、田中津久美、三木 深


音響監督：菅原輝明


アニメーション制作：横浜アニメーションラボ



オープニングテーマ：あたらよ「ハク」


エンディングテーマ：花耶「Sanctuary」



公式HP：https://hellmode-anime.com/



