CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』リリース決定 アニメ『魔入りました！入間くん』主題歌を担当
昨年NHK紅白歌合戦に初出場し、今年6月には日本武道館にて2日間の単独公演開催が決定するなど注目を集めるCANDY TUNEが、3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』を2026年4月22日（水）にリリースする。
2月13日（金）、横浜・Kアリーナで開催されたKAWAII LAB. 4周年記念イベントにて単独公演を開催したCANDY TUNE。熱気あふれるライブの後に、3rdシングルCD発売を発表、楽曲が初披露され、会場に集まった多くのファンを喜ばせた。
表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」は、メンバーから世界中の人に向けたバースデーソング。軽快なリズムが心地よく老若男女が親しみやすい、バースデーソングの新定番になりそうな一曲に仕上がっている。今作はCANDY TUNEのヒット曲「倍倍FIGHT!」を手がけた玉屋2060%が作詞・作曲を担当した。
さらに、2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのエンディングテーマをCANDY TUNEが担当することもライブ内で発表。コミックスシリーズ累計発行部数1,900万部（2025年12月現在）を突破する人気作のTVアニメ新シリーズだ。
なお、表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」は2月21日（土）に先行配信リリースとミュージックビデオが公開予定。本日よりミュージックビデオのティザー映像も公開される。
＜シングルCD発売情報＞
CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』
発売日：2026年4月22日（水）
初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）
CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）
通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）
予約はこちら：https://lnk.to/87g66umy
■予約者優先 先着オリジナル特典
■Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ
・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」
・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」
■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■楽天ブックス
・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■セブンネットショッピング
・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■ネオウィング
・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■Sony Music Shop
・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
■応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜リリースイベント＞
2/22（日）【千葉】セブンパークアリオ柏
2/28（土）【千葉】豊砂公園 野外特設ステージ（イオンモール幕張新都心・横）
3/1（日） 【大阪】南港ATC 海辺のステージ
3/22（日）【大阪】大特典会
3/29（日）【東京】大特典会
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
＜CANDY TUNE Profile＞
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。
グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。
Official site：https://candytune.asobisystem.com/
X：https://twitter.com/candy_tune_
Instagram：https://instagram.com/candy__tune
TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE
YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune