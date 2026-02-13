CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』リリース決定　アニメ『魔入りました！入間くん』主題歌を担当

アソビシステム株式会社

昨年NHK紅白歌合戦に初出場し、今年6月には日本武道館にて2日間の単独公演開催が決定するなど注目を集めるCANDY TUNEが、3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』を2026年4月22日（水）にリリースする。

2月13日（金）、横浜・Kアリーナで開催されたKAWAII LAB. 4周年記念イベントにて単独公演を開催したCANDY TUNE。熱気あふれるライブの後に、3rdシングルCD発売を発表、楽曲が初披露され、会場に集まった多くのファンを喜ばせた。

表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」は、メンバーから世界中の人に向けたバースデーソング。軽快なリズムが心地よく老若男女が親しみやすい、バースデーソングの新定番になりそうな一曲に仕上がっている。今作はCANDY TUNEのヒット曲「倍倍FIGHT!」を手がけた玉屋2060%が作詞・作曲を担当した。

さらに、2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのエンディングテーマをCANDY TUNEが担当することもライブ内で発表。コミックスシリーズ累計発行部数1,900万部（2025年12月現在）を突破する人気作のTVアニメ新シリーズだ。

なお、表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」は2月21日（土）に先行配信リリースとミュージックビデオが公開予定。本日よりミュージックビデオのティザー映像も公開される。

＜シングルCD発売情報＞

CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』

発売日：2026年4月22日（水）

初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）

CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）

通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）

予約はこちら：https://lnk.to/87g66umy

■予約者優先 先着オリジナル特典

■Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ

・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」

・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■楽天ブックス

・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■ネオウィング

・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■Sony Music Shop

・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

■応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜リリースイベント＞

2/22（日）【千葉】セブンパークアリオ柏

2/28（土）【千葉】豊砂公園 野外特設ステージ（イオンモール幕張新都心・横）

3/1（日） 【大阪】南港ATC 海辺のステージ

3/22（日）【大阪】大特典会

3/29（日）【東京】大特典会

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

＜CANDY TUNE Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

Official site：https://candytune.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/candy_tune_

Instagram：https://instagram.com/candy__tune

TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE

YouTube：https://www.youtube.com/@candy_tune