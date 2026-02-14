「ほね」と「恐竜」をモチーフにしたプラキットと、チューインガムからなるカバヤ食品（岡山市）のロングセラー玩具菓子「ほねほねザウルス」。キットを組み立てるだけでなく、自由にパーツを組み替え、合体させてオリジナルのザウルスを作れるとあって、小学生の子供たちを中心に絶大な支持を集め、2002年7月の発売以来、累計販売数は4300万個を超えています。

展覧会は発売25年目の節目を記念し、カバヤ食品の全面協力の下で初めて企画されました。会場は世界三大恐竜博物館の一つに数えられ、全国から恐竜ファンが訪れる福井県立恐竜博物館。個性豊かな「ほね」の恐竜たちが繰り広げる大冒険の世界が、恐竜王国に立ち上がります。3月14日(土)の開幕を１カ月後に控え、チケットの前売り販売がスタートしました。

ⓒKabaya

会場には、迫力満点の超合体ほねほねザウルスが集結。自分が持っているほねほねザウルスを置いて写真が撮れる巨大ジオラマコーナーや、巨大ほねほねザウルスと記念撮影できるフォトスポットなど、見どころはたくさん。定番商品から約２倍の大きさの「メガ」シリーズ、ブロック遊びを強化した「ブロックス」シリーズまで、歴代のほねほねザウルスのフィギュアも一堂に展示します。

会場では、ここでしか買えないほねほねザウルスワールド限定商品も販売。本物の恐竜化石からほねほねザウルスまで、恐竜博物館で恐竜三昧の１日を楽しんでください！

開催概要

展覧会名：ほねほねザウルスワールドin福井県立恐竜博物館

会期：2026年3月14日(土)～5月24日(日)

休館日：4月8日(水)、22日(水)、5月13日(水)

開館時間：9:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）

会場：福井県立恐竜博物館

住所：福井県勝山市村岡町寺尾51-11

主催：福井新聞社

協力：福井県立恐竜博物館、勝山市、カバヤ食品株式会社

後援：（一社）福井県文化協議会、FBC、福井テレビ、FM福井

企画制作：東映株式会社

お問い合わせ：福井新聞社営業事業局：0776-57-5180（平日9:30～17:30）

※展示内容は変更になる場合があります。

チケット情報

入場料：一般800円、中学生以下600円（※未就学児は無料）

※本展入場には別途、博物館の常設展観覧券（事前予約制）が必要

取り扱い：◎セブンチケット(セブンコード114-104)

◎ローソンチケット（Lコード56161）

◎チケットぴあ（Pコード995-913）

※会期中は、会場の当日券売所でも当日券を販売いたします。

福井県立恐竜博物館とは

2000年に恐竜化石の一大産地である福井県勝山市に建てられた、恐竜を中心とする地質・古生物学博物館。カナダのロイヤル・ティレル古生物学博物館、中国の自貢恐竜博物館と並び、世界三大恐竜博物館と称される。4,500平米の広大な展示室には、50体の恐竜骨格をはじめ千数百もの標本の数々、大型復元ジオラマや映像などが展示されている。2023年夏にリニューアルを行い、24年度は120万人を突破、累計の入館者数は1500万人を超えている。