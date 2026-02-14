株式会社アレス(本社：兵庫県神戸市、代表取締役：中村 哲)が運営する“転ばぬ先のコロバニィ”ブランド( https://colovany.co.jp/ )は、一般医療機器製品「コロバニィプラス＋」のテレビコマーシャルを、2026年3月1日(日)よりサンテレビにて放映開始いたします。





さよならヒロー篇原画7-1





サンテレビ(株式会社サンテレビジョン)は、兵庫県神戸市に本社を置く地域密着の地上波テレビ放送局で、独立局として自社制作番組や地域情報番組、スポーツ中継など多彩な番組編成を展開しています。兵庫・大阪をはじめ近畿広域圏の視聴者に親しまれ、生活情報からニュース、スポーツまで幅広い層にリーチできる放送ネットワークを特徴としています。





・15秒CM動画

https://youtu.be/FdIjjAv_OA0





「転ばぬ先のコロバニィ」は、

“無理はしたくない。でも、動きたい気持ちはずっとある。”

そんな40代以上の大人世代の日常に寄り添うことを目的に誕生したウェルネスブランドです。





今回放映するテレビコマーシャルでは、一般医療機器として発売されている「コロバニィプラス＋」を、クスッと笑えるユーモアたっぷりにアニメで表現しています。

身に着けることで、毎日の動きに安心感と前向きな気持ちを添える――

コロバニィが目指す世界観を、サンテレビの視聴者の皆さまにお伝えしてまいります。





株式会社アレスは今後も、年齢を重ねても自分らしく、軽やかに暮らしたいと願う方々に向けて、品質と信頼性を大切にした製品・情報発信を続けてまいります。









■ 放映概要

放映開始日：2026年3月1日(日)

放映局 ：サンテレビ(地上波・独立局)

対象商品 ：コロバニィプラス＋(一般医療機器)





■ 商品・ブランド情報

ブランド名： コロバニィプラス＋

公式サイト： https://colovany.co.jp/





一般医療機器コロバニィプラス＋(R)

セミフィット半袖 メーカー希望小売価格 12,100円(税込)

セミフィット長袖 メーカー希望小売価格 13,200円(税込)

一般医療機器届出番号27B3X00351000008





2026年4月発売予定

アウター半袖Tシャツ メーカー希望小売価格12,100円（税込）

一般医療機器届出番号27B3X00348000001





本商品は、機能素材「スパオール/SPAORE」(特許第6802940号、特許7385643号)を使用しており、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、

・「血行促進」

・「疲労回復」

・「筋肉の疲れを軽減」

・「筋肉のハリ、コリの緩和」

の効果が期待できます。





一般医療機器コロバニィプラス＋





■ 会社概要

会社名 ：株式会社アレス

事業内容：一般医療機器製品の企画・販売、健康関連ブランド運営