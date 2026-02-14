こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
放送開始55周年の特別企画！俳優・木村多江さんと巡る鎌倉開運パワースポット＆伝説の5大新婚さんは今でも凄かったSP！
２月１５日（日）午後０：５５〜１：５５「新婚さんいらっしゃい！」
今回は放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャル！MC藤井隆＆井上咲楽がゲストの俳優・木村多江さんと鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出場された5000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返り、現在の姿もお届けする！
テレビ朝日系の日10ドラマ「50分間の恋人」に出演中の木村さんは、MC藤井とは2024年の舞台「台風23号」で夫婦役として共演した仲。今回が初バラエティロケだという木村さんらと紹介するパワースポットは、手相占いでもおなじみの芸人・島田秀平さんオススメの3選！
1箇所目は、「葛原岡神社」。ここの「縁結び石」に5円玉が結ばれた赤い糸を結ぶと、良縁や仕事運向上のご利益を授かるんだとか。さらに「魔去ル石」に向かって、魔が去るように願を掛けて皿を投げつけると、転じて「勝る」につながり幸せを勝ち取れるのだそう。3人もそれぞれ打ち勝ちたいものを発表し、渾身の皿割りに挑戦！
2箇所目は、金運パワースポットだという「甘味処こまめ」。こちらの絶品「ご利益ぜんざい」についている5円玉は、お店の方が近くの「銭洗弁財天 宇賀福神社」の水で清めて磨いたもの。お財布に忍ばせていたら大金持ちになれるかも！？
そしてここで、島田さんが3人の手相を鑑定。皆さんも、自分に当てはまる手相があるかもしれないので、要チェック！
3箇所目は、1250年創建の「円応寺」。本尊として祀られている閻魔大王は、どこか微笑んでいるようにも見えることから「笑い閻魔」とも呼ばれ、その前で懺悔文を唱えれば自らの過ちをリセットできるんだとか。果たして3人の懺悔とは！？
さらにここから、番組史に残る伝説の新婚さんを5組紹介！3人でVTRを観ながらのトークが始まった。
１組目は2014年6月出場、大阪府大阪市にお住まいの当時72歳と73歳の夫婦。伝説のハプニングは、冒頭の挨拶直後に発生！なんと夫の入れ歯が飛び落ちたのだ。これには当時のMC桂文枝＆山瀬まみも大爆笑！あれから12年、スタッフがご自宅を訪ねると、ますます元気なお二人の姿が！今でも大ファンだという「新婚さんいらっしゃい！」のグッズが家中にあふれている。放送後の反響もすごかったそうで、元タクシードライバーの夫はお客さんからもたくさんの反応があったんだとか。
2組目は1980年6月出場、大阪府枚方市にお住まいの当時26歳と27歳の夫婦。歯科大学で出会った歯医者さんカップルで、伝説となったのはそれから12年後。当時MCだった桂文枝がご自宅を訪ねると、1男6女を授かり大家族に！そして初出場から42年後、「もう一度会いたい夫婦」として5度目の番組出場を果たした際には、なんと7人中5人が両親と同じく歯のスペシャリストになって登場。各々結婚出産し、17人もの大家族になっていた。さらにそこから2人増え、今年また2人増える予定で、合計21人になるんだそう。孫も歯医者になりたいと宣言している安泰っぷりだった。
実は、木村さんが俳優になったきっかけも、親族の影響があったらしく、幼少期から舞台が近い存在だったエピソードを披露。入院がちだった叔母に笑ってもらいたいと、弟とコンビを組んで漫才をやったこともあるんだとか。
そして3組目は2015年3月出場、北海道日高郡にお住まいの当時33歳と23歳の夫婦。実は妻の父と夫の母が再婚して出会ったという、番組史上初の連れ子同士カップル！伝説の出会いは、夫が20歳、妻が10歳のとき。少女漫画に憧れていた妻は、かっこいいお兄ちゃんとの禁断のストーリーを当時から妄想していたが、10年後、酔っ払った兄が「チューしていいか」と迫ってきたことで現実に…。あれから11年。スタッフがご自宅を訪ねると、今なお「お兄ちゃん」と呼ぶ少女漫画な関係が健在。12歳の娘もなれそめを知っており、「兄妹でも好き同士だったらいい」という寛大な見解を示していた。
ここでMC藤井が、木村さんのなれそめにも迫る！広告代理店に勤める夫とはCMの撮影現場で出会ったそうで、ファンだと伝える夫にマネージャーが「連絡先教えてあげなよ」と後押しするまさかの展開から関係が発展！？当初は嫌がっていた木村さんの気持ちが揺らいだのは、漫画「あしたのジョー」の丹下段平のセリフがきっかけだった？
4組目は2019年12月に悪魔の姿で出場、東京都板橋区にお住まいの当時100029歳と100025歳（！？）の夫婦。出会いはお互い白塗り姿で参戦したヘヴィメタルバンド「聖飢魔II」のライブ。「子供が生まれても悪魔を一緒にやりてぇ」と語っていた2人とは、出演者3人がリモート中継でやり取りし、木村さんも「イェ〜イ！ヨロシク〜！」と悪魔に豹変！？100003歳と100000歳になる地獄の皇太子を授かった2人は、彼らが大きくなったら家族でバンドをやりたいと息巻いていた。
ラストの5組目は2022年7月出場、藤井と井上がMCを務めてからの新婚さん！ここ神奈川県鎌倉市にお住まいの当時25歳と32歳の夫婦。彼らには、スタジオ全体の度肝を抜く魔法の言葉「ぽよ語」を使い、番組公式TikTokで335万再生を記録した実績が…。MC2人がご自宅を訪ねると、ぽよ家のウェルカムフードとして崎陽軒の「おうちでジャンボシウマイ mini」でおもてなし。MC藤井が新婚さんの家を訪ねるのは初めてのこと。ダイエットでキレイになった妻だったが、現在も不思議なぽよワールドが炸裂。就寝前の儀式、ぽよ電車ごっこにMC2人が再びア然！
実はぽよ夫妻、間もなく結婚披露宴を行う予定で、MC2人にビデオメッセージを依頼。まさに放送前日に行われた式の模様とともに、番組でもご紹介！
https://www.asahi.co.jp/shinkon/
https://www.asahi.co.jp/shinkon/