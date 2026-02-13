好きな商品プレゼント！エフシーエルが「信頼光」体験モニターを募集

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年2月13日（金）より、公式Instagramにて「全商品対象 無料モニターキャンペーン」を開始します。

本企画は、エフシーエルが提唱する「信頼光」―単なる明るさだけでなく、適切な配光による見やすさと安全性を備えた光―を、より多くのドライバーに体感していただくことを目的としています。販売中の全商品の中から、お客様が希望される製品を1点無料で提供し、実際に愛車に装着してその変化を実感していただくモニター企画です。

キャンペーン開催の背景

「愛車のライトを明るくしたいが、選び方がわからない」「カスタムに興味はあるが、品質に不安があり手が出せない」といったドライバーの声に応えるため、エフシーエルは製品の品質とサポート体制に徹底してこだわってきました。

今回、夜間の運転に不安を感じている方や、愛車のさらなる安全性向上を目指す方に向けて、製品導入のハードルを下げ、その品質を直接確かめていただく機会として本キャンペーンを企画しました。モニターとして装着前後の変化（ビフォーアフター）を共有していただくことで、正しいライティングの重要性を広く啓蒙していく狙いもあります。

キャンペーン概要

本キャンペーンでは、話題の新商品や憧れのユニットを含め、エフシーエルで販売中のすべての商品が対象となります。応募はInstagram上で完結し、当選された方には製品到着後、実際の使用感や装着写真の提供をお願いしております。

エフシーエル(fcl.)の「信頼光」について

- キャンペーン名：fcl.全商品から好きなものを1つプレゼント！無料モニターキャンペーン- 応募期間：2026年2月13日（金）～2月22日（日）- 対象商品：エフシーエル公式サイトで販売中の全商品- 応募方法：- - エフシーエル公式Instagramアカウント（@fcl_ledhid）をフォローhttps://www.instagram.com/fcl_ledhid/- - キャンペーン投稿に「応募する」とコメントhttps://www.instagram.com/p/DUrqyQBEmjx/?img_index=1DMに届く専用フォームより必要事項を記入して応募完了- 応募条件：- - 公開アカウントをお持ちの方- - 商品到着後1ヶ月以内にSNSでレビュー投稿が可能な方- - 装着前後の写真（Before/After）を弊社に提供いただける方

エフシーエルの製品開発において最も重視しているのは、ドライバーと対向車の双方にとっての「安全性」です。市場には「明るさ（ルーメン値）」のみを競う製品も存在しますが、配光（光の照らし方）が不適切であれば、視認性は向上せず、周囲への迷惑となるグレア光（幻惑光）を発生させる原因となります。

私たちは、純正基準に準拠した精密な配光設計を行うことで、必要な場所を確実に照らす「見やすさ」を実現しています。これを私たちは「信頼光」と呼び、すべての製品開発の根幹に据えています。今回のモニターキャンペーンを通じて、数値以上の「見やすさ」と「安心」を体験していただきたいと考えています。

キャンペーン詳細・応募先

本キャンペーンの詳細および応募は、以下の公式Instagram投稿をご確認ください。

キャンペーン投稿URL：

https://www.instagram.com/p/DUrqyQBEmjx/?img_index=1

公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/fcl_ledhid/

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)