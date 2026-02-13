iKON JAY（キム・ジナン）初主演作！日韓共同制作・縦型ショートドラマ『斬魂』がアプリ「POPCORN」にて日本独占配信スタート

株式会社GOKKOiKON JAY（キム・ジナン）初主演作、日韓共同制作・縦型ショートドラマ『斬魂』

『ごっこ倶楽部』を運営する株式会社GOKKOは、韓国の人気ドラマ『鬼宮』や『百人力執事』をはじめ、多数のヒット作品を制作してきたIwill Media Ltd.（所在地：ソウル特別市）と共同で、縦型ショートドラマ『斬魂（ざんこん）』を本日2026年2月13日（金）にアプリ「POPCORN」にて配信開始となりました。『斬魂』は、再生数に取り憑かれた人気ストリーマー・カンムが偶然手に入れた剣をきっかけに女剣士・アラチの魂と出会い、現代社会に潜む「鬼物」と戦いを繰り広げるオリジナルアクションファンタジー作品です。

■『斬魂』紹介

主人公・カンム役を演じるのは、本作がドラマ初主演となるジナン（iKON）。配信者として再生数を追い求める一方、偶然手に入れた剣をきっかけに戦いへと身を投じていく難役を演じる。初主演ながら、監督からも高く評価された演技力が本作の大きな見どころとなっている。



ヒロイン・アラチ役には新人女優のキム・イェヒョンを起用。300年前の戦いに敗れ、「魂剣」に宿る亡霊となった女剣士として、カンムと共に現代に甦った「鬼物」との戦いに挑む。

また、人間の欲望を象徴するメインヴィラン・オドゥクシニ役にアン・ジェモ、朝鮮武士に憑依された監視者役としてジェヒョ（Block B）、カンムを支える相棒・テジュ役として趙世伊（ごっこ倶楽部）が出演。さらに、「AIFFアジア国際映画祭2024」でアジア最優秀女優賞を受賞したクララ、日韓合作ドラマ『ネビュラ』で注目を集めたキュリ（T-ARA）も特別出演し、日韓キャストが集結する作品となっている。

■キャストコメント

キム・ジナン『斬魂』よりキム・イェヒョン『斬魂』よりジェヒョ『斬魂』よりアン・ジェモ『斬魂』より趙世伊『斬魂』よりキム・ジナン （カンム役）

キム・ジナン （カンム役）

感情の起伏が大きい役柄だったため、たくさん悩みながら作品に向き合い、準備を進めました。

ショートフォームドラマならではのテンポの中で、新しい挑戦ができ、とても意義のある時間でした。

作品を楽しみに待ってくださっているすべての皆さまに感謝しています。

ぜひ最後まで楽しくご覧いただけたら嬉しいです。

キム・イェヒョン（アラチ役）

キム・イェヒョン（アラチ役）

過去の朝鮮時代を生きていた人物であること

剣を巧みに扱うことは決して簡単ではありませんでした。

ですが、アラチというキャラクターに近づこうと努力した時間の分だけ、私自身も成長できたと感じています。

撮影現場に行くのが楽しみになるほど、幸せな現場でした！

皆で本当に一生懸命準備した作品です。

ひとつひとつの瞬間に全力で取り組みました。

ぜひたくさんの愛をお願いします！

趙 世伊（テジュ役）

趙 世伊（テジュ役）

とにかく明るいテジュを演じました！

役作りというよりは本当にほぼ自分自身な役で（笑）。

あっという間の撮影で、韓国滞在の期間はものすごく楽しくて思い出を言うとキリが無いくらい！

また戻りたいねとジナンさんらと話してたくらいでした！

テーマはもちろん作品の中の人間関係に注目して欲しいです。

涙あり、感動あり、怒りあり、悲しみありの作品になっています。

ぜひ見ていただけると嬉しいです！

■あらすじ

1725年、貪欲なる怪物「鬼物」の群れがこの世を覆い尽くした。最後の希望・アラチは伝説の『魂剣』で挑むが、裏切りにより敗北。彼女は最後の手段として魂を剣に宿し、“次の時代”へ希望を託す。

300年後のソウル。人気配信者カンムは心霊スポットで投げ銭欲しさに“見るからに怪しげな壺”を開けてしまう。刹那、鬼物と最恐のヴィラン「オドゥクシニ」が復活。腰を抜かすカンムの足元に、一本の剣。

それは、300年前の願いを抱えた『魂剣』だった――。

■作品情報

タイトル：『斬魂』

ジャンル：ファンタジーアクション・ショートドラマ

製作：株式会社GOKKO（日本）／Iwill Media Ltd.（韓国）

監督：アン・ソンゴン

出演：キム・ジナン（iKON）、キム・イェヒョン、趙 世伊（ジョ セイ）、アン・ジェモ、ジェヒョ（Block B）、クララ、キュリ（T-ARA）ほか

配信：2026年2月13日（金）（POPCORN：日本独占配信／グローバルOTT）

■会社概要

【Iwill Media Ltd.】

所在地：ソウル特別市永登浦区国際金融路2ギル32 18F

代表者：代表取締役 Jeon Yong Ju

事業内容：ドラマ・映画・OTTコンテンツ制作、マネジメント事業

【株式会社GOKKO】

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む