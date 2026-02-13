【毎月第1・第3金曜18時～】BUZZ GROUP発の新ラジオ番組「BUZZ RADIO!」Shibuya Cross-FMでスタート！
株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、2026年1月16日(金)より、Shibuya Cross-FM(93.8MHz)にて新ラジオ番組「BUZZ RADIO!」の放送を開始しました。
本番組は、全国84店舗展開しているレンタルスタジオBUZZ(バズ)を運営するBUZZ GROUPの提供による、エネルギッシュなトークバラエティ番組です。電子チケットプレイガイド「BUZZチケ」のマスコットキャラクターチケットまー君がパーソナリティを務め、BUZZ GROUP関係者をゲストに迎えながら、金曜日の夕方をワイワイ楽しく盛り上げます！
番組詳細はこちら :
https://shibuyacrossfm.jp/program/fri/18-01.php
【BUZZ RADIO! 3つの魅力】
✦ 魅力１.：明るくイケイケ！元気になれるパーソナリティ「チケットまー君」
パーソナリティを務めるのは、BUZZチケのマスコットキャラクターチケットまー君！
明るくノリノリ、聴くだけで元気になれるテンションが持ち味で、BGMが流れると1人で踊り出すほどのエネルギッシュなキャラクター！その楽しいトークと弾けるようなテンションで、金曜の夕方を最高に盛り上げます。
チケットまー君
✦ 魅力２.：BUZZネットワークから多彩なゲストが毎回登場！
番組には毎回、BUZZ GROUP関係者がゲストとして登場！
レンタルスタジオ、ダンススクール、ライブハウス、芸能プロダクション、メディアなど、BUZZ GROUPの多彩な事業から様々なゲストをお招きし、「BUZZ GROUPの魅力」などを語り合います。
ゆるい雰囲気の中で繰り広げられるトークを通じて、BUZZ GROUPをもっと深く知ることができる番組になっています！
✦ 魅力３.：見逃しても安心！YouTubeアーカイブでいつでも視聴可能
放送を聴き逃した方、もう一度聴きたい方も安心！全回のアーカイブをYouTubeで公開中です！
通勤・通学中や作業中など、いつでもどこでも「BUZZ RADIO!」をお楽しみいただけます。
YouTubeアーカイブはこちら :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSpfuEp1UtMmmzt5n6mwuBlKpQoPUelYs
【番組概要】
- 番組名：BUZZ RADIO!
- 放送局：Shibuya Cross-FM(93.8MHz)
- 放送日時：毎月第1・第3金曜日 18:00-18:50
- パーソナリティ：チケットまー君(BUZZチケ マスコットキャラクター)
- 番組内容：BUZZ GROUP関係者をゲストに迎える奇想天外トークバラエティ
- 放送開始日：2026年1月16日(金)
- 番組詳細：https://shibuyacrossfm.jp/program/fri/18-01.php
- YouTubeアーカイブ：https://www.youtube.com/playlist?list=PLSpfuEp1UtMmmzt5n6mwuBlKpQoPUelYs
【BUZZチケについて】
「BUZZチケ」は、株式会社BUZZチケが運営する電子チケットプレイガイドサービスです。
イベント主催者の負担を削減するため、チケットページの作成を代行。購入者はLINEでチケットを受け取れるため、アプリ不要でスムーズな入場が可能です。ダンスイベントやライブイベントを中心に、多くのイベンター様にご利用いただいています。
【BUZZチケの特徴】
- チケット作成はBUZZチケが代行
- 購入者はLINEでチケットを受け取り、サクサク入場
- 早期入金など柔軟な清算スケジュール
- 顧客管理データを可視化し、次回イベントの集客強化に活用可能
BUZZチケ公式サイト：https://buzz-ticket.com/
【Shibuya Cross-FMについて】
Shibuya Cross-FMは、渋谷から新しい文化を発信し続けるコミュニティFM局です。93.8MHzで渋谷周辺エリアに放送中。常に変わり続ける渋谷の"今一番ホットな情報"をお届けし、これからの渋谷カルチャーを育てています。
放送エリア：東京都渋谷区および周辺エリア
周波数：93.8MHz
公式サイト：https://shibuyacrossfm.jp/
【株式会社BUZZ GROUP 会社概要】
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/