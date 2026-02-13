【毎月第1・第3金曜18時～】BUZZ GROUP発の新ラジオ番組「BUZZ RADIO!」Shibuya Cross-FMでスタート！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、2026年1月16日(金)より、Shibuya Cross-FM(93.8MHz)にて新ラジオ番組「BUZZ RADIO!」の放送を開始しました。

本番組は、全国84店舗展開しているレンタルスタジオBUZZ(バズ)を運営するBUZZ GROUPの提供による、エネルギッシュなトークバラエティ番組です。電子チケットプレイガイド「BUZZチケ」のマスコットキャラクターチケットまー君がパーソナリティを務め、BUZZ GROUP関係者をゲストに迎えながら、金曜日の夕方をワイワイ楽しく盛り上げます！

番組詳細はこちら :https://shibuyacrossfm.jp/program/fri/18-01.php

【BUZZ RADIO! 3つの魅力】

✦ 魅力１.：明るくイケイケ！元気になれるパーソナリティ「チケットまー君」

パーソナリティを務めるのは、BUZZチケのマスコットキャラクターチケットまー君！

明るくノリノリ、聴くだけで元気になれるテンションが持ち味で、BGMが流れると1人で踊り出すほどのエネルギッシュなキャラクター！その楽しいトークと弾けるようなテンションで、金曜の夕方を最高に盛り上げます。

チケットまー君

✦ 魅力２.：BUZZネットワークから多彩なゲストが毎回登場！

番組には毎回、BUZZ GROUP関係者がゲストとして登場！

レンタルスタジオ、ダンススクール、ライブハウス、芸能プロダクション、メディアなど、BUZZ GROUPの多彩な事業から様々なゲストをお招きし、「BUZZ GROUPの魅力」などを語り合います。

ゆるい雰囲気の中で繰り広げられるトークを通じて、BUZZ GROUPをもっと深く知ることができる番組になっています！

✦ 魅力３.：見逃しても安心！YouTubeアーカイブでいつでも視聴可能

放送を聴き逃した方、もう一度聴きたい方も安心！全回のアーカイブをYouTubeで公開中です！

通勤・通学中や作業中など、いつでもどこでも「BUZZ RADIO!」をお楽しみいただけます。

YouTubeアーカイブはこちら :https://www.youtube.com/playlist?list=PLSpfuEp1UtMmmzt5n6mwuBlKpQoPUelYs

【番組概要】

- 番組名：BUZZ RADIO!- 放送局：Shibuya Cross-FM(93.8MHz)- 放送日時：毎月第1・第3金曜日 18:00-18:50- パーソナリティ：チケットまー君(BUZZチケ マスコットキャラクター)- 番組内容：BUZZ GROUP関係者をゲストに迎える奇想天外トークバラエティ- 放送開始日：2026年1月16日(金)- 番組詳細：https://shibuyacrossfm.jp/program/fri/18-01.php- YouTubeアーカイブ：https://www.youtube.com/playlist?list=PLSpfuEp1UtMmmzt5n6mwuBlKpQoPUelYs

【BUZZチケについて】

「BUZZチケ」は、株式会社BUZZチケが運営する電子チケットプレイガイドサービスです。

イベント主催者の負担を削減するため、チケットページの作成を代行。購入者はLINEでチケットを受け取れるため、アプリ不要でスムーズな入場が可能です。ダンスイベントやライブイベントを中心に、多くのイベンター様にご利用いただいています。

【BUZZチケの特徴】

- チケット作成はBUZZチケが代行- 購入者はLINEでチケットを受け取り、サクサク入場- 早期入金など柔軟な清算スケジュール- 顧客管理データを可視化し、次回イベントの集客強化に活用可能

BUZZチケ公式サイト：https://buzz-ticket.com/

【Shibuya Cross-FMについて】

Shibuya Cross-FMは、渋谷から新しい文化を発信し続けるコミュニティFM局です。93.8MHzで渋谷周辺エリアに放送中。常に変わり続ける渋谷の"今一番ホットな情報"をお届けし、これからの渋谷カルチャーを育てています。

放送エリア：東京都渋谷区および周辺エリア

周波数：93.8MHz

公式サイト：https://shibuyacrossfm.jp/

【株式会社BUZZ GROUP 会社概要】

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/