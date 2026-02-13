ヴィッセル神戸公式「ヴィッコレ」新シーズン開幕！カードデザインも新シーズン仕様にフルリニューアル

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発・運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、楽天ヴィッセル神戸株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：千布 勇気）と共同で提供している公式デジタルカードコレクションサービス「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション（略称：ヴィッコレ）」において、2026年2月から開始する新しいシーズンのサービスを開始いたしました。

URL:https://viccolle.com/(https://viccolle.com/?utm_source=pressrelease_2026&utm_medium=Referral&utm_campaign=2026)

公式デジタルカードコレクションサービス「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション」新シーズンスタート！

■ 新シーズン仕様にフルリニューアルしたカードデザインで登場！

今シーズンは、特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の開催を経て「2026-2027シーズン」へと向かう、Jリーグにとっても節目となる特別なシーズンです。 この熱気を表現するため、カードデザインを新シーズンに合わせてフルリニューアルいたしました。選手の白熱したプレーシーンをよりダイナミックに表現しています。また、今シーズン限定の特別仕様カードも順次追加予定です。

公式デジタルカードコレクションサービス「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション」新デザインで登場！

■ 新シーズン開幕記念！2大キャンペーン開催

新シーズンのスタートダッシュを応援する、期間限定の豪華キャンペーンを実施します。

１.【全員プレゼント】SPECIAL SEASONリリース記念カード

新シーズンのリリースを記念して、シリアルコードを入力した方全員に

「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクションSPECIAL SEASONリリース記念カード」をプレゼントします。期間限定となっていますのでお早めにご利用ください。

<受取可能期間>

2026年2月13日（金） ～ 2026年3月31日（火）23：59

<シリアルコード掲載箇所>

・ヴィッセル神戸オフィシャルグッズ公式 X (https://x.com/visselgoods)

<入手方法>

以下いずれかの方法でシリアルコード入力ページへ進み、シリアルコードを入力

1. ヴィッセル神戸デジタルカードコレクションへアクセスし、サービス内の特設バナーからシリアルコード入力ページへ遷移

（URL: https://viccolle.com/(https://viccolle.com/?utm_source=pressrelease_2026&utm_medium=Referral&utm_campaign=2026)）

2. ヴィッセル神戸オフィシャルグッズ公式Xに掲載されているシリアルコードを入力

※SPECIAL SEASON記念カードの配布は１アカウントにつき１回までとなります。

公式デジタルカードコレクションサービス「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション」カードプレゼント！

２.スタートダッシュ！「新シーズンスタート記念ログインボーナス」

期間中、毎日ログインするだけで「スカウトチケット」を獲得できる特別ログインボーナスを開催します。毎日アクセスして、新シーズンの選手カードを無料で手に入れるチャンスです。

<キャンペーン開催期間>

2026年2月13日（金） ～ 2026年3月6日（金）23：59

公式デジタルカードコレクションサービス「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション」期間限定ログインボーナス

■ ヴィッコレ2025シーズンから新シーズンへの移行について

既存ユーザー様の資産（ダイヤ・コイン）は、新シーズンへそのまま引き継がれます。2025シーズンに獲得したカードは「アルバム」に保存され、閲覧が可能です。なお、シーズンの異なるカード同士のトレードは行えませんのでご注意ください。

※2025シーズンのランキング上位者には、別途トロフィーカードが付与されます。

その他、詳しい内容につきましては、ヴィッコレ内のお知らせにてご確認ください。

■ 「J STATS PICK」で選手の活躍を予想

実際の試合データと連動した予想参加型コンテンツ「J STATS PICK」は今シーズンも開催。 試合ごとに設定される「テーマ（お題）」に合わせて活躍が期待される選手を3名選出し、実際の試合データに基づいたスコアでランキングを競います。 予想を的中させて上位に入賞すると、豪華報酬や限定カードを獲得可能です。さらに、特定のカードを所持・設定することで獲得スコアがアップする「特効」機能も搭載。集めたカードを活用し、戦略的に試合予想を楽しみましょう。

公式デジタルカードコレクションサービス「ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション」試合予想も開催！

■ ヴィッセル神戸デジタルカードコレクションについて

基本無料でヴィッセル神戸の選手たちの白熱したプレーシーンを豪華デザインのデジタルカードでお届けする、デジタルコンテンツのコレクションサービスです。

デジタルカードは、毎日アクセスすることで得られるログインボーナスや、コインやダイヤを利用したスカウトで獲得できます。獲得したデジタルカードは、トレード機能でユーザー同士交換が可能です。また、ミッション機能を駆使してポイントを集めて新たなカードを獲得しましょう。マイチーム機能では、好きなポジションにカードを設置してあなただけのドリームチームを作ることができます。スカウトやトレードを駆使してデジタルカードをたくさん集め、ユーザー同士で競い合うランキングで上位を目指しましょう。

名 称： ヴィッセル神戸デジタルカードコレクション（略称ヴィッコレ）

ご利用環境： PC、スマートフォン

情報料： 基本プレイ無料（一部有料サービス有り）

コピーライト： (C)VISSEL KOBE (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

URL： https://viccolle.com/

ヴィッセル神戸： https://www.vissel-kobe.co.jp/

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名：株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者：代表取締役 池田 宗多朗

設 立：2018年12月18日

事業概要：スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

URL： https://volz.co.jp/

