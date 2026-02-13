STマイクロエレクトロニクス、小型家電の省スペース化を実現する超小型サイリスタ・ドライバを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、ヘアドライヤーなどのAC電力小型家電向けに開発された超小型サイリスタ・ゲート・ドライバを発表しました。同製品には、シンプルかつスリムな設計を実現する革新的な絶縁トランスが搭載されています。

新しい小型ドライバ「STSID140-12(https://www.st.com/ja/thyristors-scr-and-ac-switches/stsid140-12.html?icmp=tt46233_gl_pron_sep2025)」は、厚さわずか1.2mmのリードレスDFNパッケージ（5.35 x 3.45mm）に封止されています。デバイスに組み込まれたトランスが、1250V（RMS）の絶縁電圧により超小型サイズでありながら安全性と信頼性を確保します。

STSID140-12(https://www.st.com/ja/thyristors-scr-and-ac-switches/stsid140-12.html?icmp=tt46233_gl_pron_sep2025)は干渉に対する高い耐性も備えているため、伝導性および放射性エミッションの対策として最小限のAC入力フィルタ用のコンデンサしか必要としません。これにより、さらなる省スペース化と部品点数の削減が可能となります。加えて、表面実装型パッケージは最終製品の自動実装に適しており、製品製造中のマニュアル作業を削減します。

サイリスタ（SCR）は、調光器やヒータ、モータ駆動が含まれる家電など、家庭用の商用電圧 / 商用周波数で動作するアプリケーションにおいて実績があり、低コストです。サイリスタの主な特徴には、シンプルな点弧や自然な転流動作、過渡電圧 / 突入電流に対する耐性などが挙げられ、最小限の回路を追加するだけで抵抗性 / 誘導性負荷を直接制御することができます。この技術はすでに成熟し、安定したものですが、今回発表したSTの新しいドライバは、サイリスタ周辺の回路設計を大幅に進化させることで、小型化、部品点数の削減、堅牢性の向上を実現しています。

STSID140-12は、調光器やモータ駆動での電力調整のためにゼロクロス・スイッチングと位相角制御の両方に対応しています。3.3Vロジック入力からゲート制御信号を直接生成するため、40mAの最大出力電流により、大型サイリスタやトライアック（双方向SCR）、ソリッドステート・リレーをトリガできます。また、内蔵の低電圧ロックアウト（UVLO）保護機能、高いESD（静電破壊）耐性、3.92mmの沿面距離を備えています。

評価ボード「STEVAL-SID140V1(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/steval-sid140v1.html?icmp=tt46233_gl_pron_sep2025)」を使用することで、小型で部品コストを削減できるこのドライバとともに、SCR / トライアックを使った新製品の開発をすぐに始めることができます。このボードの認定作業は進行中で、2026年第2四半期に完了する予定です。

STSID140-12(https://estore.st.com/en/stsid140-12-cpn.html)は現在量産中で、大量購入時の価格は約0.92ドルです。STのeStoreまたは販売代理店から入手可能です。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/thyristors-scr-and-ac-switches/stsid140-12.html?icmp=tt46233_gl_pron_sep2025)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約48,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

パワー・ディスクリート製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8270