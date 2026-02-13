Netflix映画「This is I」公開記念特番！Netflix presents「ガクヤガタリ-あとあれ見た？-」2月19日（木）21:00～ stand.fmで生配信

吉本興業株式会社

stand.fmで配信している「ガクヤガタリ」は、芸人たちがよく楽屋で「あれ見た？」と雑談しているような会話を"のぞき聴き"できるポッドキャスト番組。最近気になる映画やドラマ、アニメ等の映像作品を、芸人たちが語ります。

今回のテーマは、2月10日（火）に公開されたNetflix映画「This is I」。

「アイドルになりたい」という夢を抱くアイと和田医師。時に明るく時に壮絶な道のりを必死に進んでいく2人を、プリンセス プリンセス「Diamonds（ダイアモンド）」をはじめとする名曲たちが後押し。

そんな楽曲の歌詞について考察したり、「This is I」撮影秘話やあらびき団の思い出などを豪華メンバーでたっぷり語り合ったりします。

本番組はstand.fm（https://stand.fm/channels/6748435669bc2015d0f4850c）

にて配信されます。また、Netflix Japanの公式X（https://x.com/netflixjp）、公式YouTube（https://www.youtube.com/@NetflixJP）にて、映像付き配信もお楽しみいただけます。

※stand.fmのアーカイブ期間は原則無期限ですが、諸事情により削除する可能性もあります。

Netflix映画「This is I」

周囲の偏見に苦しみながらも、"聖子ちゃんのようなアイドルになりたい"と熱望する少年、ケンジ。あるショーパブに居場所を見つけたケンジは、先駆的な医師との出会いを経て、アイとして輝き始める。

https://www.netflix.com/title/81774276

出演者

東野幸治

藤井隆

椿鬼奴

ハリウッドザコシショウ

はるな愛

望月春希