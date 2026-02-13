DMM GAMES『ミナシゴノシゴト』にて5周年イベントが開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2月13日（金）のメンテナンス後より、ターン制コマンドバトルRPG『ミナシゴノシゴト』（https://entry-site.minashigo-yusya.com/）の5周年イベントを開催しました。

■『ミナシゴノシゴト』5周年イベントが開催！

2021年2月にサービス開始した『ミナシゴノシゴト』がリリースから5周年を迎えます！

5年間の感謝を込めて、「5周年特別イベント」や「血涙石2億個 山分けキャンペーン」「5周年記念ログインボーナス」、「5周年記念交換所解放」、「ポータルサイトの公開」などを開催いたします！

ぜひお楽しみください！

■新たなキャラクターのご紹介！

・【聖燭祭祀】ミカエル（CV：琉花あか）

・【聖燭祭祀】アナト（CV：花安未羽）

・【聖燭祭祀】アルシエル（CV：金松由華）

・【聖燭祭祀】テンカイ（CV：shizuku）

※上記のキャラクターは5周年イベントと連動して公開されるガチャより期間限定で排出されます。

※詳しいピックアップスケジュールについてはゲーム内の「ガチャ内容」をご確認ください。

■5周年を記念して、ポータルサイトがオープン！

ミナシゴノシゴト5周年を記念してポータルサイトが公開されました！

本サイトでは、開催中の5周年キャンペーンなど情報が盛りだくさんですので、ぜひご確認ください！

サイト内に隠れたシリアルコードをゲーム内で入力するとアイテムゲットのチャンス…！！

5周年ポータルサイト：https://minashigo-5th-anv.dmmgames-official.com/

■5周年の感謝を込めて、血涙石「2億個」山分けキャンペーン！

期間中に対象ミッションクリアで血涙石が毎日貰えるキャンペーンとなります！

詳細はゲーム内にてご確認ください！

■【最大100連】5周年記念無料チケットガチャ！

期間中に10連ガチャが無料で回せるチケットを1日1枚（最大10枚）ログインボーナスにて配布！

この機会に『ミナシゴノシゴト』をプレイして、強いパーティを目指してください！

■5周年記念 スタートサポートパック販売＆クーポン配布開始！

ゲーム内でのご購入が初めての方限定の商品を販売！

クーポンを使用すると480DMMポイントで購入可能です！

初心者の方やまだデッキの整っていない方にとって嬉しい育成済みの戦神が1体入手できるオトクな商品となっています！

■5周年記念 鬼ログインパック販売！

特典で「ジャンヌ目覚ましボイス」プレゼント！

5周年記念 鬼ログインパックをご購入いただいた全員に「ジャンヌ目覚ましボイス」をプレゼント！

ジャンヌの限定ボイスを是非お見逃しなく！

▼対象商品

5周年記念 鬼ログインパック

血涙石（有償）10,000個

【おまけ】

・1日目 血涙石（無償） 10,000個

・2日目～3日目 血涙石（無償） 5,000個

価格：10,000DMMポイント（1回限定）

※「5周年記念 鬼ログインパック」以外のその他の商品は、本キャンペーンの対象ではありません。

※本おまけ特典の配布は「5周年記念 鬼ログインパック」販売終了後に配布予定となります。

※本おまけ特典のダウンロード形式は「.wav」「.mp3」となります。

※本おまけ特典の配布に関してのご案内は後日、DMM GAMESにご登録のメールアドレス宛にお送りいたします。メールが受信可能であることを必ず事前にご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

http://games.dmm.com/detail/minashigo/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1566970871

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.minashigonoshigoto

▼公式サイト

https://entry-site.minashigo-yusya.com/

▼公式X

https://x.com/MNSG_official

▼製品概要

タイトル：『ミナシゴノシゴト』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）/ App Store / Google Play

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ジャンル：ターン制コマンドバトルRPG

権利表記：(C)2020EXNOA LLC / whomor.inc / AREAREA STUDIO

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。