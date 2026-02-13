【福岡大学】シカによるササ類消失が土壌動物に与える影響の気候依存性を解明

福岡大学

近年、日本各地の天然林では個体数の増加したニホンジカの採食に伴い、下層植生であるササ類が減少しています。ササ類の減少は、土壌侵食や土壌動物への影響が懸念されていますが、影響の地域差は明らかではありませんでした。

九州大学大学院の川上えりか氏、片山歩美准教授、福岡大学の菱拓雄教授らの研究グループは、対照的な気候を持つ九州と山陰のブナ林6箇所を比較調査しました。その結果、多雨・少雪の九州では、ササの消失が激しい土壌侵食を引き起こし、土壌が硬くなることで土壌動物の生息場所が失われ、個体数や多様性が著しく低下することを明らかにしました。一方、積雪の多い山陰ではその影響は相対的に限定的でした。

本研究で得られた成果は、日本の森林における下層植生消失後の環境変化が“気候依存的”であることを示した重要な知見であり、今後の生態系管理に貢献することが期待されます。

なお、本研究は本学理学部と九州大学との共同研究によるもので、研究成果は2026年1月7日付で国際学術誌『European Journal of Soil Biology』のオンライン版(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1164556326000014)に掲載されました。

【お問い合わせ先】

福岡大学 理学部地球圏科学科 教授 菱 拓雄

電話：092-871-6631（代）（内線：6273）

Email：hishit★fukuoka-u.ac.jp

※メールを送る際は「★」を「＠」に変えてください。