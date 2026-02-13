投資を「知識」ではなく「体験」で学ぶ金融教育ボードゲーム『ファイナンシャルフロンティア 資産形成で未来を切り開く』、オンライン版を2026年2月より提供開始

株式会社バリューアドバイザーズ

IFA法人・株式会社バリューアドバイザーズ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役：五十嵐修平、以下「当社」 ）は、金融教育ボードゲーム『ファイナンシャルフロンティア 資産形成で未来を切り開く』のオンライン版を、2026年2月より提供開始いたしました。

『ファイナンシャルフロンティア』は、投資や資産形成を「知識として理解する」のではなく、「意思決定を体験することで身につける」ことを目的に開発された金融教育コンテンツです。参加者はゲームの中で、リーマンショックや金利上昇など実際に起こる市場環境の変化やリスクに直面しながら選択を重ね、その結果を通じて、資産形成に必要な考え方を体感的に学んでいきます。「ファイナンシャルフロンティア」は、2024年5月にリアルボードゲーム版の提供開始以来、個人の学習用途に加え、保険代理店や金融関連事業者の研修ツールとしても活用されてきました。「投資は難しそう」「失敗が怖い」と感じている人でも、楽しみながら金融の基本に触れられる点が高く評価されています。



一方で、働き方や営業・研修手法の変化により、「オンラインでも実施したい」「全国拠点で同時に使いたい」といった声が増加してきました。こうしたニーズを受けて開発を進めてきたオンライン版が、このたび完成し、提供開始となります。オンライン化により、場所や人数の制約を受けることなく、研修・勉強会・顧客向け説明会など、さまざまな場面での活用が可能になります。

- 学びが定着する「体験構造」知識ではなく、行動と感情を通して学ぶため、社員が「自分のこと」として捉えられる。- 世代・職種を超えた対話が生まれる。経営者と若手社員が、同じテーマで話し合うことで理解が深まる。- 金融の専門家が監修 IFA・FP・会計士などが共同開発。正確性と実務的価値を両立。（ファシリテーター養成講座もご用意しています）- WEBシステムを使ったオンライン形式で、集合型の研修のどちらでも開催可能。医療法人・地方企業、全国の企業で開催可能。※新入社員研修、経営層向けカスタマイズも可能/※所要時間は、対象や内容次第で調整可能（90分～半日）

■開発背景・今後について

このボードゲームは、構想から数えると3年以上、開発費1,000万円以上を投じて開発されたプロジェクトのもと作られています。その背景にあるのは、「金融で日本（ニッポン）を元気にしたい」という代表・五十嵐の想いです。金融リテラシーが一部の人だけのものではなく、誰もが身につけるべき基礎教養となる社会の実現を目指し、本サービスは開発されてきました。

代表の五十嵐による開発秘話やオンライン化に至った背景、金融教育を取り巻く課題についての取材・インタビュー対応のほか、デモ体験のご案内も可能です。金融教育や投資リテラシーの在り方に関心を持つ皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

多くの方にご利用いただくべく、ファシリテーターの育成などについても取り組んでまいります。

■会社概要 株式会社バリューアドバイザーズ

会社名 ：株式会社バリューアドバイザーズ

設立 ：平成25年2月28日

代表取締役 ：五十嵐修平

所在地 ：東京都新宿区新宿4丁目3-17FORECAST新宿SOUTH3階（総合受付：CROSSCOOP）

URL ：https://value-advisers.co.jp/