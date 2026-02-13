ソニービズネットワークスのAKASHI事業をマネーフォワードに承継

ソニービズネットワークス株式会社

ソニービズネットワークス株式会社（本社：東京都渋谷区）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、以下「マネーフォワード社」）に対して、当社が提供するクラウド勤怠管理システム『AKASHI』の事業（以下、「AKASHI事業」）を吸収分割により承継することを決定いたしました。

併せて、経理財務・人事労務部門をはじめとするバックオフィス向けSaaSに強みを持つマネーフォワード社とのパートナーシップを通じて、両社の顧客基盤を相互に活用し、ネットワーク基盤から業務システムまで企業の生産性向上をトータルで支援してまいります。

■ 本件の背景

『AKASHI』は、2016年5月に提供を開始したクラウド勤怠管理システムです。シンプルかつ直感的な操作性で、多様な働き方や複雑な就業規則、法改正にも柔軟に対応できる高度な管理機能が特長です。

マネーフォワード社は、「ビジネスを前へ。働く人をもっと前へ。」というミッションのもと、バックオフィス業務の変革に取り組んでおり、『マネーフォワード クラウド』をはじめ経理財務や人事労務、法務に関連するプロダクトを幅広く開発提供しています。また、これまで『AKASHI』とAPI連携を行うなど、サービス間の親和性を高めてまいりました。

今回、AKASHI事業のさらなる成長に向けた方針を検討するなかで、マネーフォワード社から『AKASHI』のこれまでの実績を高く評価していただきました。幅広いプロダクトラインアップで多くの企業にサービスを提供しているマネーフォワード社に事業を承継することにより、AKASHI事業の一層の成長とお客様への新たな価値提供が可能と判断いたしました。

■ 今後について

AKASHI事業は、2026年3月31日付けで承継する予定です。

また、経理財務・人事労務部門をはじめとするバックオフィス向けSaaSに強みを持つマネーフォワード社と、情報システム部門向けサービスに強みを持つ当社の両社間で、企業のインフラから業務システムまでを包括的に支援するパートナーシップを構築いたします。

両社の顧客基盤を活かした協業を通じて、企業経営のさらなる効率化をトータルでサポートしてまいります。

■ クラウド勤怠管理サービス「AKASHI」について

「AKASHI」は、直感的に操作できるデザインを採用。出勤簿確認や実績修正、各種承認などが簡単に行えるクラウド勤怠管理システムです。36協定設定、年休管理簿や労働時間の把握など、あらゆる就業ルールや働き方において柔軟に対応します。

https://ak4.jp/

■ 会社概要

株式会社マネーフォワード

名称 ： 株式会社マネーフォワード

所在地 ： 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ： 代表取締役社長グループCEO 辻 庸介

設立 ： 2012年5月

事業内容 ： プラットフォームサービス事業

URL ： https://corp.moneyforward.com/

ソニービズネットワークス株式会社

名称 ： ソニービズネットワークス株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ ウエスト23F

代表者 ： 代表取締役社長 早川 富雄

設立 ： 2012年7月20日

事業内容 ： 電気通信事業法に基づく電気通信事業、ネットワークインテグレーション事業（ネットワーク設備・関連機器の企画・設計・運用・管理・保守・販売およびレンタル）

URL ： https://sonybn.co.jp/

※記載されている会社名および商品名、サービス名（ロゴマーク等を含む）は各社の商標または各権利者の登録商標です。